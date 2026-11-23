José Coronado recibe el Lorca de Honor en Granada y recuerda sus comienzos con la obra del poeta granadino - FESTIVAL INT. DE CINE DE GRANADA PREMIOS LORCA

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor José Coronado ha recibido este lunes el Lorca de Honor durante la gala del Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada. El conocido intérprete, homenajeado por su trayectoria cinematográfica, ha recibido el premio de manos de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y ha evocado su relación con el poeta Federico García Lorca en una intervención en la que ha parafraseado el "Vuelvo a Granada" que popularizó el cantante de la misma tierra, Miguel Ríos.

En su intervención, Coronado ha recordado que debutó como actor en diciembre de 1986 con 'El público', dirigida por Lluís Pasqual. "Al recibir hoy este premio, tengo la sensación de que se cierra un ciclo que comenzó hace 40 años", ha dicho. También ha evocado el rodaje de 'Muerte en Granada', en la que interpretó a Luis Rosales; y ha defendido la candidatura de Granada a Capitalidad Europea de la Cultura 2031: "Granada tiene algo que no se puede construir ni se puede comprar. Y es que tiene alma", ha expuesto.

Por su parte, Marifrán Carazo ha agradecido la visita del actor y ha vinculado el homenaje que le ha rendido el festival con el proyecto cultural de la ciudad. "Lorca inspira el cine, inspira el teatro, inspira el flamenco", ha afirmado la regidora, que también ha celebrado poder reconocer en Granada la trayectoria del intérprete y su vinculación artística con el poeta.

El director del festival, Jorge Onieva, ha recordado a otros homenajeados en este certamen granadino como Marisa Paredes y Antonio Resines, y ha dedicado estas palabras al actor: "Hay actores que, además de interpretar personajes, consiguen dejar una huella propia en varias generaciones de espectadores. José Coronado, sin duda, es uno de ellos".

La ceremonia también ha contado con unas palabras de Patricia Maldonado, delegada de la Fundación 'la Caixa' en Andalucía, y la actuación del cantante Iván Centenillo. La jornada ha concluido con un encuentro de profesionales e invitados acreditados en la Finca Los Pensadores.

ESTE MARTES, LORCA, CIENCIA Y CINE INTERNACIONAL

El Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca continúa este martes 24 de noviembre en los Cines Megarama. La sesión comenzará a las 17,00 horas con los cortometrajes granadinos del Premio Luna Negra y seguirá a las 19,00 horas con los trabajos del Premio Yerma.

A las 20,15 horas se proyectará 'Federico entre los dientes', de Sonia Murcia Molina, que recorre la trayectoria internacional de un espectáculo teatral inspirado en Federico García Lorca, desarrollado mayoritariamente por mujeres y difundido también en países árabes.

A las 21,15 horas llegará 'CRISPR. La secuencia de la vida', de Pablo Macías Romero y Paloma Peñarrubia Ruiz. El documental musical explora las relaciones entre ciencia y creación artística a partir de un proyecto inspirado en la herramienta de edición genética CRISPR y recoge testimonios de investigadores sobre las aplicaciones y los dilemas éticos de la biotecnología.

La jornada concluirá a las 22,30 horas con 'Secretos de Dublín', ópera prima de Pedro Carrillo Moya. La película sigue a Nacho, un joven malagueño que se traslada a Irlanda por sus dificultades económicas y esconde a su familia los verdaderos motivos de su viaje.