José Fiscal: Moreno "no quiere acuerdos con el PSOE-A y su único interés es no cabrear a Vox" para seguir gobernando

SEVILLA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no quiere acuerdos" con el PSOE-A y "su único interés es no cabrear a Vox para seguir en su sillón" de jefe del Ejecutivo andaluz.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista en una entrevista concedida a Europa Press en la que, de cara al próximo periodo de sesiones que se inicie en febrero en el Parlamento andaluz, ha apuntado que le "gustaría que fuera constructivo", porque "la ciudadanía está pidiendo que haya acuerdos", pero "en Andalucía tenemos un gobierno que no quiere ningún tipo de acuerdo con la oposición del PSOE".

En esa línea, ha aseverado que "es rotundamente falso" que Moreno "tenga el más mínimo interés de llegar al mínimo acuerdo" con el PSOE-A "por más que de vez en cuando lo diga, incluso en el mensaje de fin de año" emitido el pasado 30 de diciembre, en el que el también presidente del PP-A "quiso aparentar una vez más ser una persona moderada cuando no lo es", según ha opinado Fiscal.

"Una persona que se abraza a la extrema derecha con gusto no puede ser moderada", ha sentenciado el parlamentario socialista, que ha insistido en que el Gobierno de Moreno "está en manos de Vox" y "para aprobar cualquier cosa necesita el voto de la extrema derecha", si bien ha matizado que es que el Ejecutivo "prefiere" a dicho partido "en cualquier cuestión, por menor que sea".

Tras insistir en que "una prueba inequívoca" del supuesto desinterés de Moreno por llegar a pactos con el PSOE-A se ha evidenciado en la negociación del Presupuesto de la Junta para 2021, que "no hubo" entre el Gobierno andaluz y los socialistas porque el Ejecutivo "no quiso", José Fiscal ha aseverado que el presidente "ha decidido ser amigo de la extrema derecha y no de la oposición" socialista, por lo que "va a ser difícil que lleguemos a algún tipo de acuerdo" en el Parlamento.

Pese a eso, el portavoz del PSOE-A ha puesto de relieve que el Grupo Socialista ha "permitido que se aprueben" en el Parlamento o ha "apoyado algunas cuestiones que se iban a aprobar de todas maneras porque creíamos que era razonable hacerlo", y el Gobierno andaluz "no puede decir lo mismo".

Ha apostillado que desde la Junta "dijeron que en los Presupuestos apoyarían enmiendas" socialistas, pero al final sólo han respaldado dos "absolutamente menores en relación con el volumen total del Presupuesto por decir que algo del PSOE se había aprobado".

A propósito precisamente de la aprobación de las cuentas andaluzas de 2021, Fiscal ha insistido en señalar que, pese a eso, la legislatura en la comunidad "durará lo que quiera Abascal", el líder nacional de Vox, y ha apuntado además que hay "signos de inestabilidad importante", en parte derivados de "la situación de uno de los dos socios del gobierno, Ciudadanos (Cs), que claramente está zarandeando la estabilidad" del Ejecutivo, según ha sostenido.

En esa línea, ha apuntado que existe "una sospecha basada en datos de que el propio vicepresidente de la Junta", Juan Marín (Cs), "se está de alguna manera ofreciendo al PP directa o indirectamente", y "es sabido que la situación en el seno de Ciudadanos en Andalucía es delicada", tras lo que ha matizado que a él eso le importa en la medida en que "tenga reflejo en el Gobierno" de la Junta.

CONTRAPONE LA OPOSICIÓN "LEAL" DEL PSOE-A CON LA "KAMIKAZE" DE CASADO

Por otro lado, el portavoz socialista ha reivindicado que la oposición que ejerce su grupo es "mucho más leal y más rigurosa" que la que dirige en Madrid el presidente del PP, Pablo Casado, a quien ha tachado de "kamikaze de la política".

Ha defendido que los socialistas andaluces ejercen "una oposición dura que se enfrenta al Gobierno de manera constante", pero no "una oposición destructiva y dañina para el país" como la que, a su juicio, abandera Casado, sino "constructiva y leal con los andaluces".

"Esa lealtad nos lleva a diferenciarnos muy claramente de la derecha del señor Casado", ha argumentado Fiscal, quien, no obstante, ha reconocido que "se han vivido momentos de crispación en el Parlamento de Andalucía" durante la legislatura, pero ha apostillado que han estado "siempre protagonizados por la derecha o por la extrema derecha".

Ha indicado además que, mientras que Casado "quiere que a España le vaya mal porque entiende que así le va a ir mejor al Partido Popular", los socialistas andaluces entienden que eso es "una indecencia y una equivocación", porque "la ciudadanía sabe cuándo un partido tiene ese pensamiento". "Nosotros no lo tenemos, y la gente lo sabe", ha añadido.

En esa línea, ha dado a conocer que, durante el recién concluido año 2020, el Grupo Socialista ha sido "con mucha diferencia el que ha tenido más actividad en el Parlamento" andaluz, al registrar "8.000 iniciativas, 5.367 escritas, 2.639 orales, 1.769 en comisión y 870 en Pleno", incluidas 40 proposiciones no de ley (PNL), 13 interpelaciones y ocho mociones.

Una actividad "desde el punto de vista numérico enorme", según ha valorado José Fiscal, quien ha apuntado que "lo más importante es que todas y cada una obedecen a preocupaciones de la calle, a cuestiones que funcionan mal en Andalucía y que, desde nuestra labor de oposición, pretendemos que se corrijan desde el Parlamento". En esa línea, ha defendido que el "objetivo básico" del PSOE-A a la hora de hacer oposición es trasladar a la Cámara "las inquietudes y los problemas de la gente".

SUBASTA DE MEDICAMENTOS

Por otro lado, sobre el modelo de subasta de medicamentos que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció tras Navidad que se había acabado en Andalucía, José Fiscal ha opinado que esa es "otra de las cuestiones que ponen de manifiesto el desastre absoluto" que es el Ejecutivo actual, "lo mentiroso que es y la contradicción permanente en la que está instalado".

Ha lamentado que, "si hay algún asunto con el que de una manera miserable atacó" Juanma Moreno "a los anteriores gobiernos socialistas" mientras estaba en la oposición "fue por la subasta de medicamentos". "Él sabrá por qué y con qué intereses", ha comentado antes de defender que "lo cierto y verdad" es que "lo único" que permitía la subasta de medicamentos es "ahorrar entre 250 y 300 millones de euros a los andaluces" que se destinaba a cuestiones relativas a la sanidad pública.

"Es un instrumento eficaz, válido y útil y que permitía ahorrar dinero a las arcas públicas o destinarlo a otras cuestiones", según ha insistido en defender el portavoz socialista, quien ha agregado que, pese al acto "absolutamente ridículo" que protagonizó Moreno en el Palacio de San Telmo para anunciar el fin de las subastas, la Junta lo que ha hecho ha sido introducir una enmienda en los Presupuestos que "modifica" ese modelo de selección de medicamentos, dejándolo "completamente inútil y, desde luego, absolutamente alejado de lo que debería ser".

"La subasta de medicamentos que hemos conocido y que tan bien ha funcionado en Andalucía a lo largo de los últimos años ya no existe", ha lamentado José Fiscal antes de apostillar que Moreno "sabrá por qué" lo ha hecho y "ha preferido que la Junta de Andalucía no se ahorre en torno a 300 millones y que sí los ganen las grandes farmacéuticas". "Es una decisión política", según ha remachado.