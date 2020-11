José Ignacio García cree que reinará la "cordura" en Mesa del Parlamento y no habrá expulsión de diputados de Adelante

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo Adelante Andalucía José Ignacio García, perteneciente a la corriente Anticapitalistas, ha confiado este lunes en que finalmente reinará la "cordura y la seguridad jurídica" esta semana en la Mesa del Parlamento y no se producirá finalmente una expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados del grupo parlamentario. Ha considerado que lo mejor sería "volver a la cordura" y que todos los miembros del grupo se sentaran en una mesa de negociación para hablar, porque "aquí no gana nadie".

En rueda de prensa, García, que es además portavoz adjunto del grupo, ha señalado que la portavoz del grupo Adelante, Inmaculada Nieto, debe acreditar ante la Mesa que esos ocho diputados "están fuera del grupo parlamentario y es imposible que lo acredite porque no hay sustento jurídico para tomar esa decisión unilateralmente" acusándolos de transfuguismo.

"Estamos muy tranquilos porque creemos que tenemos sustento jurídico sobrado", según García, quien ha recalcado que Nieto tiene que acreditar que "causamos baja del grupo y no puede acreditarlo". "Esperamos que reine la cordura, sobre todo, por el bien de este Parlamento, que tiene que respetar el resultado de unas elecciones", según ha dicho.

Ha añadido que el "prestigio de esta institución y la calidad democrática que reina en Andalucía depende de que reine la seguridad jurídica que hasta ahora ha existido y que algunos han intentado eliminar".

Ha expuesto que Nieto comunicó a la Mesa "la expulsión de ocho miembros del grupo parlamentario y no está legitimada para comunicar algo que no ha sucedido, porque el procedimiento para expulsar a alguien de un grupo parlamentario no puede ser una simple ocurrencia de una persona".

Ha añadido que ahora lo que le ha pedido la Mesa a Nieto es que "acredite que se ha causado baja en el grupo parlamentario, que es una figura independiente jurídicamente del resto de formaciones que se presentan a las elecciones y cuya única vinculación es la lista electoral por la que se presentó, lo que recoge el propio Reglamento del Parlamento".

Asimismo, ha puesto el acento en que Podemos comunicó la baja del partido a algunos de los diputados afectados por la decisión de Nieto "posteriormente a la propia expulsión decidida por la Mesa", con lo que fue "irregular y sin sustento jurídico".

García ha querido dejar además claro que el grupo parlamentario es "independiente" de la propia coalición Adelante Andalucía, que ya quedó "extinguida jurídicamente".

Asimismo, ha defendido que Anticapitalistas ha formado parte de Adelante Andalucía desde su creación y que esa coalición se constituyó "a pesar" de Pablo Iglesias y de los que forman parte de la dirección de Podemos en Andalucía.