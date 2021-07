José Luis Vílchez toma posesión como alcalde de Quesada (Jaén) tras la renuncia de Manuel Vallejo

QUESADA (JAÉN), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Quesada (Jaén) ha celebrado esta mañana la toma de posesión de José Luis Vílchez Molina (PSOE) como nuevo primer edil del municipio, una investidura que se ha realizado en una sesión plenaria extraordinaria en el salón de plenos del Consistorio, tras la renuncia oficial el pasado sábado de su antecesor en el cargo, Manuel Vallejo, por su jubilación.

En el acto se ha designado, por siete votos a favor y cuatro en blanco, a José Luis Vílchez como nuevo alcalde-presidente de la localidad, que toma el relevo como regidor para completar la 11º legislatura democrática de la localidad, según concreta el Ayuntamiento en una nota de prensa.

José Luis Vílchez, de 36 años es el sexto alcalde de Quesada en el periodo democrático, cuenta con seis años de experiencia como portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento y ha ejercido como primer teniente de alcalde en los últimos años.

Vílchez, arropado por numerosos familiares, amigos y vecinos, ha comenzado su discurso agradeciendo a la corporación local la confianza depositada en él y mostrando su compromiso con Quesada. "Ser elegido alcalde de tu pueblo es un orgullo y un honor que afronto con muchas ganas, ilusión y una gran motivación. Un compromiso con mis vecinos que prometo desempeñar trabajando con la humildad, honradez, cercanía y con la ejemplaridad que se merecen todos y cada uno de los quesadeños, sin distinción alguna", ha declarado.

Vílchez también ha manifestado su intención de continuar con la hoja de ruta marcada por su equipo de gobierno al principio de la legislatura, en mayo de 2019. "Afronto esta tarea con la convicción de mantener vivo y renovado el proyecto de gobierno y los compromisos que adquirimos hace dos años", ha expuesto.

Sobre la crisis sanitaria provocada por la covid-19, Vílchez ha explicado que pusieron todos los esfuerzos y recursos como administración más cercana a la gente, muchas veces con un gran coste emocional y personal, para intentar mitigar los efectos que producía una enfermedad totalmente desconocida. "Ahora, con una mayor tasa de vacunación y un optimismo renovado por el avance de la sanidad, pretendo que avancemos hacia la nueva realidad, no solo política, sino también social, que nos afecta a todos y que afronto con el propósito claro de recuperar lo que este virus nos ha quitado", ha agregado.

En este sentido ha anunciado algunas de las líneas de trabajo que guiarán las actuaciones del Consistorio a partir de ahora. En primer lugar, "contribuir al reparto equitativo y justo en nuestra sociedad con políticas en mayúsculas que miren a las personas, a través de políticas sociales, educativas y juveniles, para que nadie se quede atrás en esta pandemia".

Una segunda línea estará centrada en "fomentar la participación directa de todos los quesadeños en las políticas municipales, integrando en ella las diferentes personalidades de nuestras aldeas. Siendo una administración más accesibles y transparente al ciudadano".

En tercer lugar, Vílchez ha expuesto que pretende "trabajar por un desarrollo urbano sostenible, accesible y eficiente energéticamente avanzando hacia un pueblo más verde y humano", mientras que un cuarto ámbito estará destinado a "potenciar nuestros motores económicos. Prestando mucha atención a nuestra agricultura, preeminentemente olivarera, sin olvidar nuestro tejido empresarial y de nuestros autónomos a través de planes especifico que no solamente apoyen la subsistencia de los negocios, sino que posibiliten la generación de empleo, sin dejar de lado el impulso a nuestro turismo como elemento de diversificación esencial para nuestra economía".

En su toma de posesión, el nuevo regidor de Quesada ha querido dedicar unas palabra a su antecesor, Manuel Vallejo que también estaba presente en el acto. "Manolo, a tu lado he compartido grandes momentos, plagados de proyectos, y trabajo que me han enriquecido mucho. Y me quedo con la idea que me has trasmitido de que la única política posible es la política vocacional, aquella que entiende que la política no es ni más ni menos que un servicio público permanente a disposición de Quesada y sus vecinos", ha agradecido.

Igualmente, Vílchez ha agradecido a sus compañeros el apoyo y respaldo recibido. "Un grupo de personas, amigos y amigas, comprometidos y con capacidad. Si queremos ir rápido, lo mejor es que caminemos solos, pero si lo que queremos es ir lejos, lo ideal es ir acompañados. Gracias por permitirme ser vuestro compañero en esta nueva etapa", ha manifestado.

El nuevo primer edil ha aprovechado también su investidura para tender la mano a los concejales de la oposición y les ha propuesto trabajar juntos en positivo. "Les propongo trabajar en positivo, porque estoy convencido de su calidad como personas. Y por ello desde aquí tiendo mi mano para que durante esta nueva etapa convirtamos los momentos de discrepancias en acuerdos y de esa forma sacar adelante el mayor número posible de proyectos por el bien de nuestro pueblo", ha apuntado.

La líder de la oposición, Yolanda Marcos ha dado la enhorabuena al nuevo alcalde y le ha deseado mucha suerte "ante el nuevo reto que se te presenta". "Afrontamos esta nueva etapa en la misma línea que hemos mantenido hasta ahora: trabajar mucho para que Quesada prospere y mejore. Esto se consigue desde la cooperación, el buen talante, contando unos con otros, el diálogo y por supuesto desde la crítica, hablo de una crítica constructiva, como oposición que somos", ha añadido.