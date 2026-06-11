José Ramón Carmona (PP-A), Olga Manzano (PSOE-A) y Julia Ibáñez (PP-A), elegidos secretarios del Parlamento andaluz

Pleno de constitución de la XIII legislatura del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo del PP-A por Málaga José Ramón Carmona y las parlamentarias del PSOE-A y del PP-A por Granada y Almería Olga Manzano y Julia Ibáñez, respectivamente, han sido elegidos este jueves como secretarios primero, segundo y tercero de la Mesa del Parlamento de la XIII legislatura andaluza.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre (PP-A), al término de la votación que, en urna y por llamamiento individual de los diputados, se ha celebrado en la sesión constitutiva de la XIII legislatura tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Antes de la votación, los grupos parlamentarios han desvelado los nombres de los diputados que proponían para las tres secretarías de la Mesa del Parlamento, que junto con el presidente y los tres vicepresidentes conforman el órgano de gobierno de la Cámara.

En concreto, el PP-A, que cuenta con 53 diputados en la Cámara, dos menos de los que marca la mayoría absoluta, ha propuesto a José Ramón Carmona, que ya fue secretario de la Mesa en la XII legislatura, y a Julia Ibáñez como secretarios, mientras que el PSOE-A ha postulado a su secretaria de Igualdad y diputada por Granada, Olga Manzano.

Por su parte, Vox ha propuesto a su diputada por Granada Beatriz Sánchez; Adelante Andalucía, a su parlamentaria por Sevilla Begoña Iza, y Por Andalucía, a su representante por Cádiz Esperanza Gómez, que en la legislatura precedente ocupó una vocalía en la Mesa, con voz pero sin derecho a voto.

Del resultado de la votación se desprende que los diputados del Grupo Popular han repartido sus votos entre sus dos candidatos, de forma que José Ramón Carmona ha logrado 33 votos y Julia Ibáñez 20. Por su parte, Olga Manzano ha recibido el respaldo de los 28 diputados del PSOE-A.

Los candidatos de Vox --Beatriz Sánchez--, Adelante Andalucía --Begoña Iza-- y Por Andalucía --Esperanza Gómez-- se han quedado sin ser elegidas al obtener 15, ocho y cinco votos, respectivamente.

Con esta votación se ha completado la composición de la Mesa del Parlamento, ya que previamente se había elegido al diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre para repetir como presidente de la Cámara en esta legislatura, y a Ana Mestre (PP-A), Fernando López Gil (PSOE-A) y Manuel Andrés González (PP-A) como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente.