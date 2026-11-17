Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, cuerpo que detuvo al joven en El Pozuelo (Granada). - GUARDIA CIVIL

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven que en agosto de 2025 prendió fuego a la iglesia de Santiago Apóstol de la pedanía de El Pozuelo (Granada), causando cuantiosos daños en el templo, se enfrenta a una petición fiscal de más de tres años de cárcel por un delito de daños agravados y otro de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos.

El juzgado de Motril que instruye el caso ha abierto juicio oral contra él y este pasado lunes acabó sin acuerdo la audiencia preliminar celebrada al efecto, por lo que la causa está pendiente del señalamiento del juicio una vez se resuelvan las cuestiones planteadas durante la sesión, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la tarde del 17 de agosto de 2025. El acusado, de 22 años y nacionalidad marroquí, presuntamente forzó la entrada de este templo de El Pozuelo, una pedanía del municipio de Albuñol en la que llevaba poco tiempo viviendo.

Rompió un cristal y accedió al interior armado con un pico. Una vez dentro, comenzó supuestamente a destrozar imágenes y enseres religiosos, provocando seguidamente un incendio en la sacristía.

La Guardia Civil le arrestó en el interior de la iglesia y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Motril acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La Fiscalía pide que sea condenado a dos años, 11 meses y 29 días de prisión por un delito de daños agravados, además del pago de una multa de 3.300 euros. A ello suma un delito de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos por el que reclama una pena de otros cinco meses de cárcel, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

En la causa está personado el Arzobispado de Granada, que en su momento condenó este "grave incendio provocado intencionalmente" por esta persona que "se encerró en el templo". A través de un comunicado, lamentó los importantes daños materiales causados y el que se atentara "gravemente a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos de la mayoría de los habitantes" de esta pedanía. Asimismo, trasladó su apoyo a quienes resultaran heridos levemente al intentar evitarlo.

En la causa también está personada la Fundación Española de Abogados Cristianos. Según su relato, cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil, encontraron al hombre causando destrozos en el interior de la iglesia.

Según este colectivo, desoyó los requerimientos de los agentes, continuó golpeando objetos religiosos y tras su detención gritó "que los cristianos tienen que estar todos muertos", en respuesta a un hombre que le recriminó su actuación.

El colectivo ha valorado en 84.823 euros los desperfectos, cantidad que reclama como indemnización para el Arzobispado de Granada.

La fundación solicita dos años y seis meses de prisión para el acusado: un año por daños agravados, otro por provocación al odio y a la discriminación y seis meses por profanación.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera que "este ataque no es un hecho aislado", sino una "muestra más" del "avance del islamismo radical", que, según incide, "supone una amenaza para nuestra cultura, nuestras raíces cristianas y nuestra libertad religiosa".

Para este colectivo, las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez están "favoreciendo un escenario en el que estas amenazas no reciben la respuesta que merecen" en el ámbito penal.