Jóvenes empresarios de Jaén conocen las ventajas del Sistema Arbitral de Consumo para resolver conflictos

Jornada sobre el Sistema Arbitral de Consumo. - CEJ

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes empresarios de Jaén han conocido este viernes el funcionamiento y las ventajas del Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de conflictos.

Ha sido en una jornada informativa organizada por la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) en colaboración con AJE Jaén y en el marco del convenio que mantiene con la Diputación para divulgar este mecanismo extrajudicial y fomentar la adhesión de las empresas jiennenses.

El presidente de la CEJ, Bartolomé González, ha presentado este encuentro junto al diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo; el concejal de Consumo de la capital, Francisco Lechuga; y la presidenta de AJE Jaén, Rocío Uceda.

González ha puesto el foco en la utilidad que el arbitraje de consumo puede tener especialmente para aquellas empresas que están dando sus primeros pasos y que necesitan construir relaciones sólidas y duraderas con sus clientes.

Ha añadido que, cuando un emprendedor inicia un proyecto, sus principales objetivos pasan por crecer, captar clientes, generar empleo y consolidar su actividad. "Pero la confianza del cliente es uno de los activos más valiosos de cualquier empresa y la reputación se construye no solo con cada venta o servicio, sino también con la manera en la que respondemos cuando surge un problema", ha destacado.

En este sentido, ha señalado el valor del Sistema Arbitral de Consumo como una herramienta que permite a las empresas transmitir a sus clientes que apuestan "por las buenas prácticas" en sus relaciones comerciales, según ha informado la CEJ.

Por ello, ha defendido que la adhesión a este mecanismo puede convertirse en "una verdadera carta de presentación" para las empresas, al constituir una señal de compromiso con el consumidor.

Además, González ha valorado la eficacia de este sistema y ha señalado que más del 90 por ciento de los laudos arbitrales se cumplen sin necesidad de medidas adicionales. De ahí que haya defendido la necesidad de seguir acercando esta herramienta al tejido empresarial jiennense, especialmente a quienes están poniendo en marcha nuevos proyectos empresariales.

La jornada se enmarca en el tercer convenio que la Confederación de Empresarios de Jaén desarrolla conjuntamente con la Diputación en esta materia. Más de 400 empresarios y empresarias de la provincia han participado ya en este programa con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre el Sistema Arbitral de Consumo y favorecer la incorporación de nuevas empresas.

La CEJ forma parte del Sistema Arbitral de Consumo de la provincia de Jaén desde su constitución, en 1994, y continúa apostando por su difusión. En la actualidad, alrededor de 4.000 empresas están adheridas en la provincia, aunque desde la patronal se considera que existe todavía un amplio margen para incrementar esta cifra.

Este mecanismo ofrece a empresas y consumidores una vía extrajudicial para resolver posibles discrepancias de manera transparente, evitando los costes y trámites asociados a los procedimientos judiciales.