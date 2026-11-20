La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamiraha presentado en Granada un estudio en el que se analiza la realidad de las jóvenes gitanas de nuestro tiempo desde diversas perspectivas. - FED. DE ASOCIACIONES DE MUJERES GITANAS KAMIRA

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las jóvenes gitanas perciben que se tienen que "esforzar el doble" para conseguir trabajo, vivienda o educación. Defienden la igualdad entre mujeres y hombres, y aseguran que ven bloqueada su emancipación por el precio de la vivienda y la precariedad laboral.

Estos son algunos de los resultados de un estudio que la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira ha presentado este jueves en Granada. El proyecto analiza la realidad de las jóvenes gitanas en la actualidad desde diversas perspectivas. Las cuestiones que se abordan en la investigación son: identidad, valores y discriminación; trayectorias y autonomía; vida digital; salud mental y bienestar, e instituciones y participación.

Como principales resultados, y en términos generales las jóvenes gitanas entrevistadas defienden la igualdad entre mujeres y hombres, ven bloqueada su emancipación por el precio de la vivienda y la precariedad laboral, y supeditan la maternidad a disponer de una vivienda y de cierta estabilidad. También usan las mismas plataformas digitales, cuentan con la familia como principal red de apoyo, desconfían de la política y combinan la preocupación por el clima con el rechazo de las medidas que encarecen la vida.

El estudio apunta que las diferencias más nítidas se concentran en planos que las encuestas no observan, toda vez que la mayoría de las entrevistadas relata experiencias de antigitanismo en distinto grado en la escuela, el empleo, la vivienda, la atención sanitaria y las redes sociales.

La investigación observa que en el acceso a la vivienda y al empleo, la discriminación parece depender de los rasgos que permiten identificar a una persona como gitana, como el apellido o el fenotipo, y lleva a las jóvenes a sentir que se tienen que "esforzar el doble". En la escuela, la segregación y las bajas expectativas del profesorado constituyen uno de los patrones mejor documentados del estudio y parecen condicionar el resto de la trayectoria.

LO QUE CONDICIONA LA FORMACIÓN

Un mayor nivel formativo acerca las inquietudes y formas de participación de las jóvenes gitanas (en temas como el feminismo, el clima o la relación con las instituciones) a las del resto de la juventud, sin que ello debilite su identidad gitana ni resulte incompatible con el éxito profesional.

Sin embargo, y según añade Kamira en el comunicado, el antigitanismo sigue presente en todos los niveles educativos, "por lo que las diferencias que persisten no se deben a su cultura, sino a la posición de desigualdad en la que las sitúa dicha discriminación".

Ante las barreras que enfrentan, las jóvenes gitanas responden activamente combinando cuatro estrategias complementarias: la adaptación estratégica, la exigencia de derechos, la renegociación de normas internas y el activismo. "No obstante, estas respuestas individuales no resuelven la raíz del problema, ya que al tratarse de obstáculos estructurales e institucionales, la solución depende de las políticas públicas y no de su capacidad de adaptación", añaden desde la federación.

El estudio respalda, con matices, sus cuatro hipótesis iniciales sobre las jóvenes gitanas, es decir, que en el campo de la identidad integran su pertenencia gitana (que prevalece sobre lo territorial) con los valores propios de su generación; y en el campo de las trayectorias, que sus distintos ritmos vitales dependen de las condiciones materiales y de un mercado que juzga sus recursos de forma desigual según su origen.

Las otras hipótesis hacen referencia a la agencia, es decir, que las estrategias que usan las jóvenes para afrontar el antigitanismo digital también les sirven para socializar y construir su imagen en otros ámbitos; y en el campo de las desventajas y políticas, que acumular desigualdades no genera malestar de forma automática, y gran parte del desafío para las políticas públicas radica en los prejuicios de los profesionales que las ejecutan.

Los resultados se presentaron a un grupo focal mixto de jóvenes y profesionales y se discutieron con un Consejo Asesor Juvenil formado por diez jóvenes gitanas y gitanos, que deliberó también sobre las propuestas que se dirigen a las instituciones, y distinguen entre lo que hay que crear, lo que ya existe y debe aplicarse, lo que debe incluir a las mujeres gitanas y lo que requiere un cambio de enfoque profesional.

Las recomendaciones son crear y regular la figura profesional de la mediadora gitana, con formación reglada; sistematizar la formación en antigitanismo de quienes atienden en educación, sanidad, servicios sociales y empleo, con participación de profesionales gitanas; y sustituir en la práctica la explicación culturalista por una lectura que distinga lo estructural de lo cultural.

Otras recomendaciones son incorporar una mirada que no adultifique a niñas y jóvenes ni rebaje su protección; garantizar la aplicación de los protocolos de desegregación escolar y de seguimiento del absentismo; mejorar las condiciones materiales de los centros con alta concentración de alumnado gitano; y trabajar las expectativas del profesorado hacia las alumnas gitanas.

El capítulo de recomendaciones dirigidas a las instituciones también contempla garantizar la aplicación del marco antidiscriminación en el empleo y la vivienda; poner en funcionamiento la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato e incorporar las pruebas de situación ('testing') a sus instrumentos de investigación; aplicar las medidas sobre mujeres gitanas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin lecturas culturalistas; y garantizar una atención sanitaria que dé crédito al dolor, respete las decisiones de la paciente y atienda el malestar sin medicalizarlo ni minimizarlo.

Y por último se recomienda la responsabilidad compartida frente al antigitanismo digital: moderación eficaz por parte de las plataformas y alfabetización crítica en desinformación e inteligencia artificial; reconocer y acompañar los usos productivos de lo digital que las jóvenes ya practican, como la creación de contenidos o la venta en línea; incluir a las mujeres gitanas en las campañas y la formación en igualdad, partiendo de la igualdad que ya practican y sin imponer etiquetas; e incluir a las mujeres gitanas en los planes de igualdad y garantizar la participación de las jóvenes en grupos y órganos de participación, formales e informales.

El estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira está dirigido por Marc Borràs-Batalla y la investigadora gitana María Cabral Moreno, y ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con cargo a la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social.