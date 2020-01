Juan Marín: La actitud del PSOE-A del "no es no" a la Junta "continuará" pese al resultado de su crisis interna

Publicado 23/01/2020 12:41:16 CET

MADRID/SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha opinado que la posición del PSOE-A del "no es no" a la Junta en el Parlamento andaluz se mantendrá "sea cuál sea" el resultado de su crisis interna.

En declaraciones a periodistas en Madrid, en el marco de las actividades de Fitur, el líder andaluz de la formación naranja ha expresado que desea que las discrepancias socialistas "se resuelvan pronto" a la par que ha augurado que no afectará al trabajo parlamentario.

Al hilo, ha manifestado que el PSOE está en una posición "muy clara" al estar desplazado a la "extrema izquierda". "En el Parlamento se ha convertido exclusivamente en el 'no es no' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no está haciendo ni aportación, ni ayuda, ni apoyo a la Junta".

"Esa posición la va a mantener sea cuál sea el resultado de su crisis interna", ha zanjado el vicepresidente de la Junta.