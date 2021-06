Juan Marín: "Cs no puede consentir en Andalucía un gobierno de PSOE de Sánchez con Podemos ni un gobierno de PP con Vox"

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha expuesto que la formación naranja "no puede consentir en Andalucía un gobierno del PSOE de Sánchez con Podemos ni un gobierno de PP con Vox".

Así lo ha manifestado este miércoles en la localidad granadina de Huétor Vega, en un acto en el que ha llamado a afiliados y simpatizantes de la formación a "no perder la ilusión, porque Cs es un proyecto político que no tiene techo porque somos honestos, vamos de frente y cumplimos con nuestra palabra".

El líder andaluz del partido liberal ha lanzado este mensaje durante la cuarta parada de la ruta por la #IlusionNaranja, que ha llegado este miércoles a la localidad granadina de Huétor Vega, donde ha estado acompañado del responsable de Área de Municipalismo de la Ejecutiva Nacional de Cs, Fernando Giner, y el coordinador provincial de la formación liberal en Granada y alcalde de la capital, Luis Salvador, así como la parlamentaria autonómica por Granada, Concha Insúa, y más de un centenar de cargos orgánicos e institucionales de la provincia.

Marín ha advertido de que "unos y otros quieren robarnos el centro porque somos incómodos, porque saben que con Ciudadanos se acabó eso de meter la mano y porque saben que cuando se firma algo con nosotros hay que cumplirlo".

Por eso, el coordinador de Cs Andalucía ha reivindicado la necesidad de seguir trabajando para "que no nos roben la ilusión, porque en Ciudadanos estamos cumpliendo con nuestra palabra a los andaluces". "Hoy no hay nadie que pueda decirnos a la cara que no hemos cumplido", ha añadido.

En ese sentido, Marín ha recordado que "frente a todos aquellos que decían que íbamos a cargarnos el bienestar de los andaluces, a todos esos les tenemos que decir que no, que lo que no hemos hecho en Ciudadanos es robarle a los andaluces".

Por el contrario, el líder de Ciudadanos en Andalucía ha subrayado que "lo que sí hemos hecho es bajar los impuestos, destinar más de 11.000 millones a la Sanidad, más de 7.000 a la Educación y 1.700 millones más de lo que el PSOE puso para la Dependencia".

"Para esto debe servirnos esta ruta por la #IlusionNaranja, para volver a reencontrarnos, reilusionarnos y decir que Ciudadanos es el único partido de centro, liberal y progresista que cree en la igualdad de oportunidades, un partido más necesario que nunca en esta España que se ha polarizado", ha dicho.

OFICINA DEL CONCEJAL

En su intervención, aprovechando que Granada es la provincia andaluza con más concejales naranjas, el responsable de Área de Municipalismo de la Ejecutiva Nacional de Cs, Fernando Giner, ha anunciado la creación de una Oficina del Concejal, con el objetivo de "atender de la mejor manera a los ediles, escucharles, interactuar, mediante una relación más horizontal y cercana".

"La apuesta de Ciudadanos por el municipalismo es decidida y se traduce en hechos concretos, como es la creación de este órgano que permitirá ayudar a nuestros miles de ediles naranjas repartidos por toda la geografía española", ha asegurado Giner.

Finalmente, el responsable de Municipalismo ha terminado diciendo que "nos encontramos en un punto de inflexión donde este proyecto es más necesario que nunca". "La apuesta de Cs por el municipalismo es la apuesta de Cs por sus concejales, los más cercanos a la ciudadanía y los que van a estar al pie del cañón para reilusionar y relanzar este proyecto fundamental para España", ha concluido.