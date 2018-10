Juan Pablo Durán dice que hay que aprovechar la historia de un descubridor cordobés para acercar Andalucía y California

Publicado 29/10/2018 15:18:49 CET

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha ensalzado este lunes la figura del descubridor de California y fundador de la ciudad de San Diego, Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma del Río (Córdoba), y ha dicho que hay que "aprovechar su historia para entablar una relación más profunda con el pueblo americano, para construir un puente multicultural de conocimiento mutuo, de hermandad y cooperación", y acercar así "Andalucía a California".

Junto a ello, según ha informado el Parlamento andaluz, Durán ha reclamado más inversión en investigación, ciencia y desarrollo, y el apoyo, desde los gobiernos y administraciones, a los investigadores.

Así lo ha puesto de manifiesto Durán en el acto de presentación del libro 'El español que exploró California: Juan Rodríguez Cabrillo (C. 1497-1953) De Palma del Río a Guatemala', de la doctora Wendy Kramer, que cuenta en detalle la historia y origen del descubridor y primer explorador europeo que llegó a California, el palmeño Juan Rodríguez Cabrillo.

A dicho acto de presentación, que ha tenido lugar en el Archivo General de Indias, han asistido el director del mismo, Manuel Ravina; el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, y un grupo de historiadores e investigadores, dándose la circunstancia de que fuen en el Archivo General de Indias donde la doctora Kramer encontró los documentos que relacionaban directamente a Cabrillo con su lugar de nacimiento, Palma del Río, lo cual dio un giro de 180 grados a la investigación hasta poder documentar que fue un español el primer europeo que pisó tierras californianas.

De hecho, según ha subrayado Durán, "no son teorías ni especulaciones" sino que "es un dato irrefutable encontrado en documentos históricos legales de la época", expresando su gratitud por ello al trabajo de Wendy Kramer y de los historiadores e investigadores, "que nos permiten descubrir y conocer mejor nuestro pasado y comprender la evolución de los pueblos y de cómo hemos llegado hasta nuestros días".

Según ha dicho, es un trabajo en cadena, porque este descubrimiento sobre el origen de Juan Rodríguez Cabrillo jamás se hubiera conocido si Wendy Kramer no hubiera investigado, y la doctora no lo habría hecho sin el apoyo de la Universidad, y ésta última, según ha señalado, "no puede existir sin recursos y sin el apoyo de las instituciones, mecenas o colaboradores".

Por eso, ha reclamado "más inversión en investigación, ciencia y desarrollo", y el apoyo, desde los gobiernos y administraciones, a investigadores y científicos, "cuyo trabajo ayuda al desarrollo positivo de la sociedades".

TENDER PUENTES

Junto a ello, Durán ha resaltado que "la obra es de enorme importancia, pues supone la oportunidad de acercar a los andaluces a California y viceversa", con lo que "representa un enlace cultural muy especial entre dos tierras que, a pesar de estar separadas por más de 9.000 kilómetros de distancia, comparten muchas cosas".

Por eso, según ha argumentado, "debemos aprovechar la historia de Cabrillo para empezar otra historia: la de un acercamiento más profundo entre nuestros pueblos, la de tener más contactos unos con otros para favorecer la educación, la cultura, la economía y el turismo".

En este sentido, Durán ha indicado que "en los tiempos en los que algunos se empeñan en construir muros, Andalucía siempre ha apostado por tender puentes entre los pueblos y culturas", mediante "el diálogo y las relaciones de hermandad entre personas y sociedades, porque siempre se consiguen cosas positivas que benefician a ambas comunidades".

Durán ha señalado que todos, como ha hecho el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruíz Almenara y la Corporación palmeña, "deben implicarse para tender puentes y para aprovechar de manera estratégica todo lo que supone la figura del palmeño Cabrillo para Andalucía", por lo que ha considerado necesaria una colaboración más estrecha entre la Universidad de Córdoba (UCO) y la de San Diego.

DESCUBRIDOR DE CALIFORNIA

Juan Rodríguez Cabrillo creyó hace 500 años que si navegaba hacia el norte por la costa del Pacífico encontraría la ciudad de Cíbola: la leyenda medieval de las Siete Ciudades contaba que estaba llena de riquezas y, aunque no halló esmeraldas ni perlas gigantes, sí que descubrió una tierra con otra clase de riquezas y que hoy es una de las regiones más avanzadas y modernas del mundo: California, como ha recordado el presidente Durán.

En este sentido, ha apuntado que "una asignatura pendiente en España es recuperar la figura de Cabrillo, porque mientras en Córdoba y en Andalucía no se ha profundizado en ella, en California, Juan Rodríguez Cabrillo es todo un símbolo, que se estudia en los colegios, y donde, además, hay avenidas, escuelas y establecimientos de la zona que llevan su apellido".