Juanma Moreno asegura que en el PP ya saben "quien va a ser el papa" tras su "cónclave" de julio

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha dado por hecho este lunes que el actual presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, seguirá al frente de la formación a partir del "cónclave" que celebrará el PP el próximo mes de julio, asegurando Moreno que "aquí ya sabemos quién va a ser el papa".

Así lo ha destacado, durante su intervención, en el Palacio de la Merced de Córdoba, en la clausura del primer encuentro del ciclo 'Descifrando Córdoba', organizado por 'ABC Córdoba' con motivo de su 25 aniversario, a cuya celebración, según ha explicado, "pensaba venir por la mañana".

Sin embargo, según ha precisado, no ha podido "porque esta mañana muy temprano me he ido a Madrid", donde "hemos tenido el Comité Ejecutivo Nacional" del PP, en cuyo marco "hemos aprobado nuestro nuevo cónclave", porque "vamos a tener un cónclave en julio", aunque "aquí ya sabemos quién va a ser papa", con lo cual "tiene menos interés", según ha bromeado.

Moreno ha hecho referencia así a como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este mismo lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que propondrá la convocatoria de un Congreso del partido este verano --los días 5 y 6 de julio en Madrid--, con el objetivo de "activar" a la formación y que esté "preparada" para "hacer frente a las urnas a Pedro Sánchez", máxime cuando, a juicio, el Ejecutivo central "está ya en su cuenta atrás".