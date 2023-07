Juanma Moreno llama a "hacer un Juanma Moreno" el 23 de julio y "concentrar el voto" en el PP

CÓRDOBA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado este lunes a los electores a "hacer un Juanma Moreno" el próximo 23 de julio en las urnas y "concentrar el voto" en el PP en las elecciones generales, como ya hicieron los andaluces con él en las pasadas elecciones autonómicas, dándole la mayoría absoluta de la que ahora disfruta.

Así lo ha demandado en Córdoba, durante su intervención en un acto de su partido en el que también han tomado parte el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; la número uno del PP por Córdoba al Congreso de los Diputados, Isabel Prieto, y el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, y donde ha defendido la necesidad de dar el 23J al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "una mayoría suficiente para gobernar", sin necesidad de otros apoyos, ya que "está por ver" si los tendrá tras las elecciones.

Moreno, quien ha señalado que la última encuesta del CIS es "la única" que da al PSOE como fuerza más votada, ha avisado que "no se puede ser presidente a cualquier precio" y "uno debe saber dónde está la línea roja" a la hora de pactar con partidos independentistas, en referencia al candidato socialista y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que Feijóo, según ha subrayado, es un candidato "sereno y sólido intelectualmente", que ha logrado "cuatro mayorías absolutas" en Galicia y al que "España merece" tener como presidente.

También precisa Andalucía que Feijó llegue a la Moncloa, pues, según ha argumentado Moreno, en los "cuatro años y siete meses" que lleva al frente del Gobierno andaluz, no ha encontrado en ningún momento "la complicidad" de Pedro Sánchez, cuando debería "entender que en Andalucía es donde viven más españoles", pero ni siquiera lo ha tenido en cuenta a la hora de elegir el día de las elecciones, en una "fecha mala", en "pleno verano, cuando más calor hace" en Andalucía, en base a una "decisión egoísta" a la que hay que "responder con muchísimos votos" para el PP.

Por eso y aunque Moreno comprende que es "difícil" dejar las vacaciones e ir a votar, ha pedido a los electores andaluces que así lo hagan, porque "el 23 de julio nos jugamos España", y las elecciones se pueden traducir en "una tragedia económica y social para cuatro años más", si ganara el PSOE, de modo que "tenemos que hacer un esfuerzo todos", incluidos "los socialistas que quieren recuperar su partido" y que "no están de acuerdo con los pactos y políticas" que ha impuesto Sánchez.

A esos votantes y militantes del PSOE que "no reconocen" a su partido les ha dicho Moreno que el PP "es un partido grande y el único proyecto transformador y de cambio que hay en España", advirtiendo también el líder del PP andaluz a aquellos que votarán a "otra fuerza política" dando por hecho que "va a apoyar al PP", que eso "está por ver, porque muchos todavía estamos esperado, y nos faltan dos diputados para la mayoría absoluta", según las encuestas, "y después vienen los cambios de sillones".

Además, "gobernar es muy difícil", no basta con decir "yo quiero dos vicepresidentes", sino que "gobernar es elegir un equipo cohesionado, capacitado y con entrega", pues las decisiones que se toman no gustan a todo el mundo, aunque sean por el interés general, lo que significa que "gobernar es desgastarse", ya que "cuando uno gestiona de verdad, cuando se toma en serio el gobierno, tienes que saber que te tienes que desgastar", en pos del "interés general", de manera que "a los ciudadanos hay que decirles cuándo se pueden hacer las cosas y también cuándo" no y "decirles la verdad".

Por eso, ha concluido, "no podemos tener un gobierno de parches", porque esto "es muy serio" y, por ello, "necesitamos concentrar el voto", lo que le ha llevado a pedir que se haga "un Juanma Moreno el próximo 23 de julio", a que se haga "una Andalucía" el 23J, llevando así a Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España, "con una mayoría suficiente para gobernar, en beneficio de los españoles".

SÁNCHEZ Y ANDALUCÍA

Junto a ello, Moreno ha afirmado que Pedro Sánchez no ha estado a la altura de Andalucía, al no haber sido capaz de atender las necesidades de los agricultores y los ganaderos, lo que a su juicio demuestra que el candidato socialista "ha perdido el Sur para siempre", pues, "cuando un Gobierno no es capaz de interpretar el sufrimiento de ganaderos y agricultores o no es capaz de salir en auxilio del agua de los españoles del Sur, significa que ese presidente evidentemente no ha perdido el norte, sino que ha perdido el Sur y lo ha perdido para siempre".

Moreno ha recordado que Sánchez "no hace actos en Andalucía porque entiende que es un territorio, desde el punto de vista electoral, hostil", porque "no puedes tratar mal a un pueblo como el andaluz y después pedirles el voto. En Andalucía hay que venir con respeto. No somos más que nadie, pero nunca vamos a permitir ser menos que nadie. En España se trata a todo el mundo en igualdad de derechos y obligaciones y ese es el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular".

PRIETO Y BELLIDO

Por su parte, la cabeza de lista del PP al Congreso por Córdoba, Isabel Prieto, ha recordado que "faltan seis días para que podamos echar a Sánchez del Gobierno", porque "a España le interesa el cambio" con el PP, porque es el que puede garantizar "un cambio sereno, tranquilo, pero intenso, con políticas reformistas", abriendo "un tiempo nuevo en la política de España" e "instaurar una nueva forma de hacer política, basada en la sensatez, en el sentido común y en la unión de todos los españoles".

De hecho y a su juicio, "España necesita un líder como Alberto Núñez Feijóo, un líder solvente, un líder que sepa gestionar" y hacerlo "en momentos difíciles", con "una política de utilidad para nuestro país", para "resolver los problemas de los ciudadanos", y "además este líder cree en Andalucía, cree en el liderazgo de Juanma Moreno y en el potencial de nuestra comunidad autónoma", que "necesita que Alberto Núñez Feijóo esté como presidente de la Moncloa, para acompañarnos en ese proceso de transformación que inició nuestra tierra hace varios años, gracias a las políticas reformistas de Juanma Moreno", que ha hecho que Andalucía se sitúe "como primer motor económico" de España.

Para seguir en esa senda, los populares, según ha subrayado Prieto, tienen que "repetir los resultados" en Andalucía de las pasadas elecciones municipales y autonómica, para así "poner fin al Gobierno de Sánchez", algo que es preciso, pues "las familias estamos atravesando la peor época en nuestra historia", ya que "tenemos muchísimas dificultades para llegar a final de mes, estamos asfixiadas, tenemos muchísimos impuestos, pagamos muchísimo por la cesta de la compra, las hipotecas o la energía", y ante ello el PP tiene "un proyecto muy claro, rescatar a las familias" aumentando "el crecimiento económico, creando un empleo de calidad y rebajando impuestos" y, para eso, hay que "acudir a las urnas el 23 de julio y llenarlas de votos del PP".

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, por su lado, ha asegurado que "necesitamos un gobierno de Alberto Núñez Feijóo, para que se desbloqueen inversiones como la de la Variante Oeste, como el ramal central del Corredor Mediterráneo, como las estaciones que tenemos pendientes del Metrotren, en el Parque Joyero y en Levante, y todas esas grandes inversiones que llevan años absolutamente paradas", y que "también nos las jugamos este domingo" en las elecciones generales.

Por eso, según ha señalado, "hay que ir a votar el domingo, a votar al Partido Popular", de modo que "el que se quiera ir a la playa, que se vaya después de votar, y a los que están fuera, a los que conocemos que están fuera" tienen que "venir a votar y luego, si quieren, volver a la playa, porque podemos tener un buen verano en lo personal pero sobre todo nos estamos jugando este verano el futuro de España".