Moreno ofrece a Susana Díaz un "gran pacto" en inmigración para pedir recursos al Gobierno

Actualizado 20/08/2018 13:57:03 CET

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha ofrecido este lunes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, alcanzar un "gran pacto" por la inmigración en Andalucía que concrete un calendario, medidas urgentes y las cuantías necesarias para que la comunidad autónoma haga frente a la presión migratoria que viene padeciendo, para exigirle dichos recursos al Gobierno central de Pedro Sánchez, y siempre buscando un pacto que sea "real" y que huya de "las fotos", como ha criticado que viene actuando el Ejecutivo del socialista en esta materia.

Así lo ha manifestado Moreno en rueda de prensa en Sevilla, tras mantener una reunión sobre inmigración con cargos populares, donde ha criticado que tanto Sánchez como Díaz "ignoran" el "drama" que afrontan las costas andaluzas pues a pesar de estar de vacaciones "a pocos kilómetros del epicentro" del problema --Sánchez en Doñana y Díaz, en las playas de Cádiz-- "no han tenido voluntad de acercarse a conocer 'in situ' la situación" lo que demuestra, a su juicio, que "solo quieren la foto".

El líder del PP-A ha criticado que la presidenta andaluza es "incapaz de asumir su responsabilidad y alzar la voz ante Pedro Sánchez" en materia migratoria, de ahí que le proponga alcanzar un pacto andaluz que recabe el apoyo de todas las fuerzas políticas, con carácter de urgencia, para reclamar al Gobierno central los medios necesarios para que Andalucía pueda atender esta situación.

"Ante la debilidad que muestra Susana Díaz ante Pedro Sánchez, que está en un estado de sumisión, le ofrezco un pacto real que no entiende de fotos, que concrete un cronograma, un calendario y una cuantía que exijamos en Moncloa", ha precisado Juanma Moreno, que ha achacado que haya aumentado la llegada de pateras a las costas andaluzas a las decisiones adoptadas por el presidente socialista, cuyas políticas "carecen de rigor y seriedad" y con las que solo busca "sacar rédito electoral".

Tras afear a Sánchez que no esté manteniendo una política "coherente y de Estado" para afrontar la inmigración, el dirigente popular ha insistido en la responsabilidad de los socialistas por la llegada masiva de pateras por provocar un "efecto llamada" que "le han dado el mensaje a las mafias de que España es un país más vulnerable" y, por tanto, más fácil al que acceder.

Esto ha provocado, según ha proseguido Moreno, que se estén viviendo episodios "vergonzosos" como el de "personas retenidas en barcos sin poder ser atendidas, menores durmiendo en el patio de una comisaría de Policía o centros de acogida desbordados y cuyos trabajadores denuncian que no tienen capacidad ni recursos para asumir su acogida con dignidad".

Así, ha censurado que "mientras Sánchez y Díaz están de vacaciones cerca del epicentro de este drama, no han tenido la mínima dignidad" de acercarse a los puertos andaluces a visitar y conocer la magnitud de la situación.

Y así, el presidente del PP-A ha hecho hincapié en que si esto hubiera sucedido con su partido en el Gobierno "Susana Díaz rápidamente hubiera visitado Algeciras, incluso decenas de veces; los socialistas hubieran convocado manifestaciones y le habrían reclamado al Ejecutivo central responsabilidades y recursos" algo que ahora, como ha criticado, "no ocurre". "La presidenta sigue plácidamente de vacaciones a pesar del drama de la situación con la inmigración", ha remachado.

Por todo, Moreno ha llamado a alcanzar un "gran pacto" por la inmigración en Andalucía, entendiendo que acercar posturas en esta materia entre el PSOE y el PP es muy difícil pero buscando paliar de manera urgente la situación que afrontan principalmente los ayuntamientos andaluces que están acogiendo a las personas que llegan por el Mediterráneo.

Dicho pacto debe concretar qué actuaciones hay que llevar a cabo, cuántos recursos se necesitan y en qué plazos, medidas a reclamar al Gobierno central y para el que busca el acuerdo de todas las fuerzas andaluzas porque Susana Díaz "no es capaz de enfrentarse sola a Sánchez, necesita el acompañamiento de todos los partidos".

Entre otras medidas, el PP-A quiere que se cierren acuerdos con los ayuntamientos que asumen la acogida para dotarles de más recursos, fomentar los centros que reciben a los menores no acompañados (MENA) o un plan especial de sanidad, social y educación que permita incorporar a los inmigrantes al sistema y atenderles "de una manera digna". Sobre los MENA ha dicho que su reparto por el resto de comunidades debe decidirlo el Gobierno y aclarar qué criterios sigue al respecto.

En líneas generales, Juanma Moreno ha defendido que, al margen de atender de forma urgente a quienes llegan a Europa por las costas andaluzas, hay que apostar por una inmigración regulada y ordenada y, como Estado, "actuar en origen para intentar, mediante acuerdos bilaterales y el respaldo de la Unión Europea, que estas personas no salgan de sus países, como ya se hizo en otras etapas". Por todo, exige al PSOE "cambiar la estrategia de la foto y de pensar en su interés electoral que no aporta nada al país y que, además, genera expectativas en quienes vienen que luego no se cumplen".