Juanma Moreno reclama "el regreso de miles de niños ucranianos obligados a ir a Rusia durante la guerra de Ucrania"

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reclamado "el regreso de miles de niños ucranianos que han sido obligados a ir a Rusia durante la guerra de Ucrania".

Así lo ha demandado el jefe del Ejecutivo andaluz al sumarse a una iniciativa del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, según ha explicado el propio Juanma Moreno en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

El presidente de la Junta ha señalado por esa plataforma que se une "a la iniciativa del presidente Zelenski para reclamar el regreso de miles de niños ucranianos que han sido obligados a ir a Rusia durante la guerra de Ucrania".

"No habrá una paz justa ni duradera hasta que regresen a casa", ha aseverado Juanma Moreno, que ha ilustrado su comentario con una fotografía con una de las fachadas del Palacio de San Telmo --sede de la Presidencia de la Junta-- de fondo en la que se le ve mostrando una camiseta con los colores de la bandera ucraniana --azul y amarillo--, y, escrito en ella, el mensaje en inglés 'Thousands of children. Stolen from Ukraine', que se podría traducir en castellano como 'Miles de niños. Robados de Ucrania'.