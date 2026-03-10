Un juego gratuito de Caja Rural Granada ayuda a aprender a invertir en Bolsa sin riesgos

Sede principal de Caja Rural de Granada - CAJA RURAL

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural Granada ha lanzado, en el marco de su estrategia por la educación financiera, 'Master of Markets', un juego educativo para aprender a invertir en Bolsa de una manera gratuita, segura y accesible, sin necesidad de conocimientos previos y sin asumir riesgo económico real. Diseñado para quienes desean explorar el mercado bursátil español, esta propuesta permite "aprender y practicar sin arriesgar dinero real a través de la gestión de una cartera virtual simulada, es decir, sin necesidad de invertir dinero".

Para ello, la plataforma ofrece información en tiempo real sobre la evolución de los mercados, apoyada en gráficos avanzados que facilitan la interpretación de tendencias. Además, pone a disposición de los usuarios vídeos formativos y tutoriales interactivos que explican de manera clara los principales indicadores bursátiles, así como las diferencias entre invertir en fondos de inversión y en ETF (Exchange Traded Fund), aportando una visión completa y didáctica para quienes se inician en el mundo financiero.

Cada jugador comienza con un capital ficticio de 100.000 euros y puede construir y modificar su cartera de valores, siguiendo la evolución del mercado y comprobando cómo sus decisiones influyen en la rentabilidad. Los usuarios pueden, además, crear su propia comunidad de jugadores e invitar a amigos, familiares, compañeros de estudio o de trabajo y ver quién es el que tiene la mejor estrategia de inversión, y quien consigue la mayor rentabilidad de su cartera ficticia, según ha detallado Caja Rural Granada en una nota de prensa este martes. Estas comunidades competirán entre sí dentro de un ranking específico, fomentando el intercambio de conocimientos, el aprendizaje compartido y el debate sobre distintas estrategias de inversión, siempre en un entorno seguro y educativo.

El acceso a 'Master of Markets' se realiza a través de la web 'www.cajaruralgranada.es/es/master-markets' y estará disponible hasta el 31 de mayo. Además, permite a los jugadores enviar invitaciones por correo electrónico o WhatsApp, de forma que sea más sencillo conocer y acceder al juego. Por cada amigo que se registre se conseguirá una participación para el sorteo de un iPhone 17 de 512 GB, con un máximo de cinco participaciones por usuario.

El componente social del juego refuerza así su vocación pedagógica, permitiendo "aprender de forma colaborativa mientras se compite de manera amistosa con otros grupos", han señalado desde Caja Rural. El primer clasificado ganará un viaje a Nueva York (Estados Unidos) para dos personas con visita guiada por la zona financiera de Wall Street.

Además del premio principal, el juego contempla recompensas para reconocer tanto el rendimiento global como la evolución mensual de las carteras. El segundo clasificado conseguirá un iPad Pro WiFi de 11 pulgadas con 512 GB y el tercero un iPhone 17 de 512 GB. Para fomentar la participación de los jugadores y su interés por seguir mejorando sus estrategias de inversión ficticias, desde 'Master of Markets' se entregará un premio mensual a la persona que ocupe el primer puesto del ranking en cada uno de los meses de duración del Juego que consistirá en un Apple Watch Series 11 aluminio 42 mm GPS.

Las bases completas están disponibles para su consulta en la plataforma. 'Master of Markets' es un juego de Bolsa impulsado por entidades del Grupo Caja Rural, incluida Caja Rural Granada, las cuales advierten que, "en la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas en el capital invertido, por lo que este juego se plantea exclusivamente como una herramienta formativa y divulgativa".