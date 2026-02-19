El juez anula el cese por Defensa de un comandante procesado por el caso Cerro Muriano (Córdoba)

Archivo - Militares acordonando el lugar donde fueron localizados los dos militares fallecidos en la base de Cerro Muriano. - RAFAEL MADERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha declarado nula la resolución de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la que acordó la suspensión de funciones y cese en el destino del comandante Velasco como consecuencia del caso Cerro Muriano, en el que murieron ahogados el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), y el soldado Carlos León Rico, de El Viso del Alcor (Sevilla), en un ejercicio el 21 de diciembre de 2023 en la base militar cordobesa.

Según ha informado la abogada del comandante, procesado en el causa judicial, Nazaret Calzado, la sentencia es firme y de este modo se acuerda que regrese "al destino en el cual había sido cesado". La resolución tiene como origen la demanda presentada por el comandante.

Al respecto, el órgano judicial entiende que "la decisión adoptada con respecto al comandante Velasco es contraria al ordenamiento jurídico, y que como tal debe ser anulada". En concreto, la sentencia estima que "en la adopción de la medida no se ha observado la necesaria proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales del comandante, como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, en contextos de suspensiones cautelares".

En este sentido, la letrada ha asegurado que se reconoce que "la medida complementaria de cese en el destino resulta desproporcionada, y, en todo caso, carente de legitimación en aras de salvaguardar el interés general". "No se colige que la continuidad en el destino hubiese supuesto esa sensación de impunidad, que alega la Administración, sino que, justo lo contrario", ha agregado en base a la resolución.

"En opinión de su superior directo, y, por ello, con mayor conocimiento de las vicisitudes del Regimiento, su cese en el destino justo viene a resentir el interés del servicio", ha remarcado.

Como consecuencia, este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa la resolución por la que, "cumpliendo con la sentencia, se ordena a favor del comandante Velasco el reconocimiento como tiempo de servicios del período en que estuvo en la situación administrativa de suspensión de funciones, anulando la resolución por la que se le suspendió y con derecho a retornar a su anterior destino y mismo puesto que venía ocupando".

Ante ello, la representación letrada que ha llevado la dirección jurídica del procedimiento, Nazaret Calzado, de Empresa y Ley, se ha mostrado "satisfecha" con su resultado, reconociendo que "con el dictado de la sentencia se han salvaguardado los derechos fundamentales" de su cliente.