Ante el juez tras circular en sentido contrario por la A-92 en Loja (Granada) y chocar contra otro vehículo

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 42 años que en la madrugada de este martes circuló varios kilómetros en sentido contrario por la A-92 hasta que colisionó con otro vehículo.

En el accidente han resultado heridos leves tanto el conductor que provocó el accidente como el joven que iba al volante del otro coche, según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El 112 recibió varias llamadas en torno a las 00,10 horas de este martes alertando de que un coche estaba circulando en dirección contraria en la A-92, a la altura de Loja.

Tras recorrer varios kilómetros finalmente colisionó aproximadamente a la altura del kilómetro 193 contra el otro vehículo, cuyo conductor tiene 25 años, y hasta allí se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que los evacuaron al Hospital de Loja. Ambos resultaron heridos leves.

El Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de Granada ha instruido diligencias y ha puesto al conductor kamikaze a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.