Ante el juez dos personas tras usar la tarjeta de crédito que robaron en una vivienda de La Zubia (Granada)

Imagen de archivo de unos guardias civiles. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre y una mujer, de 46 y 36 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en una vivienda de la localidad de La Zubia (Granada), aprovechando la ausencia de su morador la pasada madrugada del día 11 de junio.

El área de investigación de la Guardia Civil de La Zubia inició las pesquisas tras la denuncia presentada por la víctima, quien comunicó la sustracción de varias joyas de oro, relojes antiguos y una tarjeta de débito.

Asimismo, manifestó haber detectado posteriormente intentos de uso de la tarjeta sustraída en un cajero y otro comercio de otro municipio granadino cercano.

Según el propietario, los autores habrían accedido a la vivienda tras saltar el muro perimetral de unos tres metros de altura y utilizar una llave que dejaba colgada junto a la puerta del patio, dejando esta abierta al abandonar el lugar.

Las imágenes de videovigilancia obtenidas durante los intentos de uso de la tarjeta de débito permitieron a los investigadores identificar de forma inequívoca a un varón haciendo uso de la misma.

Por otro lado, según la información aportada por el propietario del inmueble, los agentes centraron su investigación en una mujer, conocida por sus antecedentes policiales, que tenía una relación de confianza con el perjudicado, la cual conocía la vivienda y la existencia y ubicación de la llave utilizada, ya que había accedido a la casa en varias ocasiones.

Además, el propietario señaló que esta lo llamó previamente a los hechos para comprobar si se encontraba en el domicilio. El resultado de las gestiones practicadas determinó que ambos investigados estaban relacionados entre sí.

El varón habría actuado como autor material, mientras que la mujer habría sido colaboradora necesaria al aportar información sobre la vivienda, la ubicación de la llave y la ausencia del morador.

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a ambas personas ante el Juzgado de Guardia de Granada por un presunto delito de robo con fuerza.