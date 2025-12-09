El juez investiga una denuncia contra Satse en Córdoba por supuesta falsificación documental en una dimisión

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un Juzgado de Instrucción de Córdoba ha abierto diligencias de investigación tras recibir una denuncia contra miembros de la dirección del Sindicato de Enfermería (Satse) en la provincia por supuesta falsificación documental en materia electoral y de representación de los trabajadores, tras presuntamente manipular la dimisión de un miembro de la junta de personal del Hospital Reina Sofía, para expulsarle de dicha junta.

Así lo han informado fuentes de la investigación, que han apuntado que la persona perjudicada ya ha prestado declaración ante el juez y ha ratificado la denuncia, presentada con fecha 29 de septiembre del presente año y en la que consta que miembros de la dirección del sindicato presuntamente han "falsificado y manipulado un documento preconcebido para provocar de manera fraudulenta la 'dimisión' de un miembro electo de la junta de personal del Hospital Reina Sofía", todo ello "sin conocimiento y autorización de la persona afectada y por tanto a espaldas de la misma".

Los hechos se produjeron en junio de 2024, si bien la persona afectada y que ha presentado la denuncia ante los juzgados no tuvo conocimiento de la presunta falsificación hasta varios meses después, al solicitar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) con fecha 4 de septiembre de 2024 el crédito sindical que como miembro de la junta de personal del Hospital Reina Sofía le corresponde legalmente para ejercer su labor de delegada sindical y representar a los trabajadores en la junta de personal de dicho centro sanitario.

Consta a la persona afectada que "si bien el SAS reconoció por escrito con fecha 19 de septiembre de 2024 su pertenencia y derecho representativo en la junta de personal y con ello al crédito correspondiente, éste le fue denegado en un segundo escrito de fecha 25 de septiembre de 2024, que recibió del SAS al trasladarle éste que desde Satse se le había enviado un escrito de su 'dimisión' como miembro de la junta de personal y por tanto no procedía autorización alguna de dispensa sindical para ejercer su labor como representante electo en el Hospital Reina Sofía".

LOS DOCUMENTOS

Tras ello, según la denuncia, la persona afectada solicitó a mediados de septiembre de 2024, documentación al respecto a la Presidencia de la Junta de Personal de Reina Sofía, reiterada con fecha 8 de octubre de 2024 correspondiente a su situación y recibiendo dicha documentación con fecha 25 de noviembre de 2024, "varios meses después de haberlo solicitado, donde queda acreditada la presunta falsificación y manipulación del documento que pretendía acreditar su 'dimisión', además de otras cuestiones que se han evidenciado en dichos documentos, tales como que dicho escrito de 'dimisión' presuntamente falsificado se entregó en mano a la presidenta de la junta de personal de Reina Sofía en un despacho privado a puerta cerrada en la sede provincial del sindicato".

Al respecto, se resalta que "la junta de personal de Reina Sofía tiene su dirección administrativa en el Hospital Reina Sofía y no en la sede de Satse ni de ningún otro sindicato, recepcionando la presidenta de la junta de personal el documento de 'dimisión' presuntamente falsificado, autorizando esta asimismo con carácter indefinido al vicesecretario provincial de Satse a que registrara en su nombre dicho documento de 'dimisión' ante el CMAC para darle de baja como miembro electo de la junta de personal".

En este caso, se recoge que "dicho documento de autorización tiene fecha 15 de mayo de 2024, la fecha del escrito de 'dimisión' es de 13 de junio de 2024 y el 14 de junio, 24 horas después el vicesecretario de Satse remite al CMAC, entre otros documentos, la 'dimisión' presuntamente falsificada de la persona afectada para con ello proceder a su expulsión y posterior sustitución en la junta de personal del Hospital Reina Sofía".

Así, se expone que dicha persona ha sido "expulsada de la junta de personal del Hospital Reina Sofía en la que fue elegida a través de las urnas y procedido a su sustitución por otra persona, privándole de la responsabilidad y el compromiso que como miembro electo de la Junta de personal adquirió con los trabajadores del Hospital Reina Sofía al salir elegida como su representante en la elecciones sindicales celebradas en el mes de marzo de 2024".

Entretanto, la persona denunciante expresa su "confianza en la Justicia y que la misma depure todas las responsabilidades en las que se hayan podido incurrir por parte de los miembros de la dirección de Satse Córdoba que pudieran haber participado en los hechos denunciados".