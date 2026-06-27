El juez pide informe pericial a la Guardia Civil sobre las presuntas escuchas ilegales de Láchar (Granada)

Archivo - Ayuntamiento de Láchar, en una imagen de archivo - IU - Archivo

GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado que investiga el caso de las escuchas ilegales en el despacho de la Alcaldía de Láchar (Granada) cuando gobernaba el socialista Pedro Sánchez ha pedido a la Guardia Civil que realice un informe pericial sobre las conversaciones, archivos o elementos que se consideran relevantes para la investigación.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe acuerda esta medida después de que la Fiscalía detectara que en la causa no constan incorporadas las grabaciones originales de las presuntas escuchas.

En este caso se investiga a la exalcaldesa de IU María Nieves López por la presunta captación y difusión de esos audios, que trascendieron a través de grupos de Whatsapp.

El caso está avanzado y el juzgado ya había abierto el plazo para que las partes solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Sin embargo, en la íntegra revisión de las actuaciones judiciales la Fiscalía se percató de que en la causa no obra incorporado archivo digital alguno que contenga esas supuestas grabaciones y necesita este material para formular su escrito, ya sea para formular acusación o para solicitar el archivo.

Así las cosas, y atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, el juzgado ha acordado que se libre oficio a la Guardia Civil para que realice un informe pericial del contenido extraído del teléfono móvil de la exalcaldesa.

También de los chats de Whatsapp incorporados al procedimiento, así como de los audios contenidos en un pen drive y que aporte "específicamente los hechos, conversaciones, archivos o elementos que se consideran relevantes para la investigación, así como su relación con los hechos denunciados".

Desde la defensa de la exregidora han venido sosteniendo que la inexistencia de dichos archivos no es una mera cuestión formal sino que afecta de manera directa al objeto material del presunto delito de revelación de secretos que se le atribuye.

Junto a ello sostienen que esta carencia probatoria no puede suplirse por otros medios sin la necesaria incorporación del objeto material del delito, los audios.

Esta parte alude a una posible ruptura de la cadena de custodia que suma a que a su cliente le fue intervenido el móvil "sin autorización judicial" y a que en los sobres en los que habrían llegado a distintos vecinos los audios, y que fueron sometidos a análisis de ADN, no fue hallado ningún material que pudiera apuntar a ella como supuesta autora del envío.

La denuncia del en su momento alcalde socialista de Láchar, Pedro Sánchez, después de que se difundieran estos audios a principios de mayo del año pasado llevó a la investigación judicial de la exalcaldesa de IU y a que esta coalición entablara conversaciones con el PP para una moción de censura que desencadenó la investidura de Elisabeth Barnes (IU) y la conformación de un gobierno bipartito.