La jueza y artista Mercedes Daza presenta en UCOCultura la muestra 'Los pasos del pecado'

Archivo - El edificio de las Casas de Doña Ana Jacinta (dcha.), donde se ubica el Centro UCOCultura. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro UCOCultura acoge hasta el próximo 6 de junio la exposición 'Los pasos del pecado', de Mercedes Daza, artista, que también es jueza en la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha inaugurado la muestra este lunes, acompañada del rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; el presidente de la Audiencia, Miguel Ángel Pareja, y el abogado y profesor asociado del Departamento de Derecho del Trabajo de la UCO, Federico Medina.

Según informa la UCO en una nota, 'Los pasos del pecado' es el título que la artista ha elegido para esta nueva entrega de once obras: una propuesta que invita al espectador a transitar por territorios morales e íntimos, con la misma lucidez con la que una jueza lee entre líneas los hechos probados de una causa y con la misma libertad con la que un pincel traza sobre el lienzo lo que las palabras no alcanzan a decir.

Daza argumenta que los pecados capitales han sido, durante siglos, motivo de condena. "En la sociedad actual, la pena se suspende. El color y la luz irrumpen en el escenario donde antes habitaba la culpa". Y tras el telón, la autora se transfigura en piernas femeninas que se insinúan, se deslizan, se fragmentan y atraviesan la escena, trazando un requiebro en lo esperado para narrar una historia con huella.

Desde que en 2008 decidiera presentarse a sus primeros concursos literarios y de artes plásticas, Mercedes Daza no ha dejado de acumular un currículo que asombra por su amplitud. En el ámbito literario, ha obtenido más de un centenar de menciones especiales en certámenes de carácter nacional e internacional en lengua castellana. Sus relatos premiados han sido publicados en numerosas antologías y traducidos al inglés, al portugués y al italiano.

Así, en 2009 vio la luz su primera novela, 'Llueve' (Editorial Comala); en 2012 publicó 'El Color de los pensamientos', escrito junto al misionero O. Rivas, y en 2024 apareció 'Cuentos de cama y despedida', una cuidada selección de sus narraciones más reconocidas.

Su faceta como artista plástica ha seguido un recorrido paralelo de reconocimiento creciente. La obra pictórica de Mercedes Daza se caracteriza por un marcado carácter conceptual: la abstracción, la linealidad y la simplicidad de las formas como lenguaje propio de la pintura contemporánea. Sentimientos arraigados al lienzo, sensaciones atrapadas y plasmadas desde una visión personal e intransferible.

Sus trabajos han sido seleccionados y premiados en certámenes de toda España, y han tenido presencia en espacios expositivos de Los Ángeles, París, Roma, México, Berlín, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades.

En Córdoba, el nombre de Mercedes Daza está ligado a muestras que han dejado huella. En febrero de 2023, su exposición 'Refugio de Invierno' --doce pinturas y doce relatos en diálogo-- fue inaugurada en el Colegio de la Abogacía, sintetizando su doble condición de narradora y pintora.

En octubre de 2024, UCOCultura acogió como obra invitada 'Últimas Vejaciones', un óleo conceptual en blanco y negro que denuncia la violencia machista y que la propia artista describe como "un grito interior que, sin palabras, invite a mirar más allá de nuestro horizonte, para sentir el peso de una causa que late en cada trazo, desde una perspectiva íntima y solidaria".

Se trata de una pieza premiada en el V Concurso de Arte Creación Joven de la Junta de Andalucía ejemplifica con claridad la seña de identidad de Mercedes Daza: quien en su profesión conoce de primera mano las consecuencias de la injusticia es también quien toma el pincel para transformar esa experiencia en denuncia y en forma.

Mercedes Daza es una creadora poliédrica que habita en la frontera donde la palabra y el lienzo se funden. Artista plástica, escritora, doctora en Derecho y jueza en ejercicio en la provincia de Córdoba. Su trayectoria le permite diseccionar la realidad con una agudeza que trasciende el rigor de la norma para reconstruirla bajo el prisma de la ficción y el color.

En su obra, la narrativa visual y el peso del concepto se entrelazan en una voz inconfundible que no solo cautiva la percepción, sino que sacude la conciencia, dejando un rastro indeleble donde la observación analítica y la expansión creativa convergen en un mismo horizonte de libertad.