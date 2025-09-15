A juicio este martes en Granada acusado de quedarse con 450 euros de fianza de un alquiler fraudulento

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este martes el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido dos años y medio de prisión para un hombre de 52 años, con numerosas denuncias por estafa, que se habría quedado con 450 euros que una denunciante le envió por una aplicación de pagos en concepto de fianza, tras mostrarse interesada por el alquiler que resultó fraudulento de una vivienda en la capital granadina que el procesado habría anunciado a través de un portal de Internet.

Está acusado por la presunta comisión de un delito de estafa o alternativamente de apropiación indebida, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press. Lo habría hecho movido "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar", contactando la víctima con él entre las 22,00 horas del 18 de julio de 2022 y las 12,00 horas del 4 de agosto de ese mismo año por el teléfono insertado en el anuncio "para concertar el alquiler de la citada vivienda".

Así, al parecer "concertó con el acusado visita al piso sobre las 22,00 horas conviniendo que el alquiler comenzará el 1 de agosto de ese año" por 450 euros al mes.

Se habría redactado "contrato de alquiler al efecto y aportando DNI el acusado", con foto que "coincidía con el mismo". La víctima hizo de este modo, según el fiscal, el envío de los 450 euros "en concepto de fianza".

Posteriormente no habría podido contactar "nuevamente" con el procesado, quien supuestamente "incorporó a su patrimonio la cantidad defraudada". La víctima habría comprobado que era una estafa al llamar más tarde una amiga suya al acusado, quien le dijo al parecer que el piso "estaba disponible".