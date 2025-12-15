A juicio este martes tres acusados de un robo en una hamburguesería de Motril (Granada)

Archivo - Real Chancillería de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Granada tiene señalado para este martes, 16 de diciembre, el juicio contra tres acusados de un robo con fuerza en una hamburguesería de una conocida multinacional en Motril, en la costa granadina.

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido penas de entre seis y tres años de prisión para los acusados, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

La diferencia de la petición fiscal de penas reside en que dos de ellos serían reincidentes, uno de ellos multireincidente y por ello se pide para él seis años de prisión.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de noviembre de 2022 cuando supuestamente "actuando de común acuerdo y con el fin de lucrarse de manera ilícita" habrían forzado la ventana de pedidos haciendo uso, entre otras herramientas, de una barra desencofrante.

Así habrían conseguido acceder a la caja fuerte haciéndose con seis teléfonos móviles y más de 1.300 euros de dinero en metálico, apunta el fiscal.