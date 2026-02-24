A juicio este miércoles dos acusados de robar en gasolineras del área metropolitana de Granada

Archivo - Imagen de archivo de un robo en una gasolinera. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Granada juzga este miércoles a dos hombres acusados de robar en dos gasolineras del área metropolitana a las que entraron tapados con pasamontañas y atemorizaron a los trabajadores. Uno de ellos es multirreincidente y se enfrenta a una petición fiscal de siete años de cárcel.

El primero de los robos se produjo sobre las 20,30 horas del 20 de febrero de 2021, cuando los acusados se aproximaron en coche a la Gasolinera BP situada en Avenida de Andalucía de Alhendín.

Entraron provistos de pasamontañas oscuros con el fin dificultar su identificación y en tono amedrentador gritaron "el que se mueva lo mato", "no os movais o os mato".

Bajo esta amenaza presuntamente cogieron la maquina expendedora de tabaco y se la llevaron en el coche, según se desprende del escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

La máquina, tasada en 1.044 euros fue encontrada por la Guardia Civil en las proximidades del establecimiento después de que los ladrones se hubieran hecho con su contenido.

Justo después de ese robo, los acusados se dirigieron a otra gasolinera en la carretera de Dílar de la localidad de Otura. Accedieron al establecimiento ocultando igualmente sus rostros y presuntamente actuaron de forma "tan atemorizante" que la cajera de la gasolinera se encerró en la habitación de cámaras accionando el botón de atraco.

Los acusados se dirigieron a la máquina de recargas de teléfonos y supuestamente la arrastraron hasta el vehículo, logrando hacerse con ella y huyendo rápidamente del lugar.

La máquina fue encontrada por agentes de la Policía Local dos días después en una calle de Ogíjares; los ladrones la habían abierto para hacerse con el botín.

Los acusados fueron detenidos tras una persecución que concluyó en el punto kilométrico 1,900 de la carretera GR-3209. Los agentes comprobaron que el conductor del vehículo no tenía vigente el permiso de conducir por la pérdida total de puntos.

La Fiscalía les acusa de dos delitos de robo con intimidación en establecimiento abierto al público con la agravante de disfraz y de reincidencia en el primero de ellos. Para este acusado solicita una condena de prisión de cinco años y otros 8 meses más de cárcel por un segundo delito contra la seguridad vial.

Para el segundo acusado, en el que concurre la agravante de multirreincidencia, solicita siete años de prisión.