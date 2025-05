Julio Millán, reelegido por tercera vez consecutiva como secretario general del PSOE de Jaén con un 92% de respaldo

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Julio Millán, ha revalidado por tercera vez consecutiva su cargo al frente de la Agrupación Local socialista con el 92% de respaldo de la militancia a su Ejecutiva, un equipo de hombres y mujeres "con un gran partido detrás para revalidar la Alcaldía de Jaén en 2027".

La asamblea extraordinaria se ha celebrado en la tarde de este miércoles en el Teatro Darymelia de la capital jiennense con la presencia del Secretario de Organización del PSOE-A, Paco Rodríguez, y el secretario general de la provincia, Juan Latorre, según ha detallado el propio partido en una nota.

El socialista mantiene una Ejecutiva "de continuidad" con 50 nombres de hombres y mujeres que representan a un partido "que quiere seguir trabajando por la gente", atender las necesidades sociales y de los barrios y con la que ganar de nuevo las elecciones en 2027. "Estamos dando ejemplo de que podemos convertir a Jaén en una ciudad de progreso que mire al futuro con confianza", ha dicho.

Para Millán, esta ejecutiva preparada "pone de manifiesto que tenemos una Agrupación fuerte, dinámica, con mucha gente con ganas de trabajar y aportar a esta ciudad, a esta provincia y a Andalucía, que apuesta por la mejora de los servicios públicos y que apoya la gestión del Gobierno de España", ha sostenido. "Unos somos los que damos la cara, pero tenemos detrás un gran partido con mucha gente que nos apoya para llevar a cabo esos proyectos que llevamos a cabo en las instituciones", ha señalado.

Millán se ha mostrado confiado en que la implicación con los colectivos y con la ciudadanía "nos va a llevar a ganar las elecciones de 2027 en Jaén, pero también a ganar las de la Junta de Andalucía y hacer que María Jesús Montero sea presidenta y revalidar los resultados y que siga siendo Pedro Sánchez presidente del gobierno y siga implantando esas políticas de progreso que nos han colocado a la vanguardia de Europa", ha resaltado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén ha valorado este proceso de renovación en la Agrupación Local que lidera Millán, "quien ha desempeñado un gran trabajo en la Agrupación y aún mejor al frente del Ayuntamiento de la capital". A la nueva Ejecutiva Local le ha pedido "que siga trabajando como hasta el momento, defendiendo por encima de todo el interés general de los jiennenses y las jiennenses". "Un PSOE fuerte en la capital es sinónimo de un PSOE gobernando en el Ayuntamiento y es sinónimo de un alcalde socialista en la capital", ha afirmado.

Latorre ha recordado que los jiennenses ya han comprobado las diferencias entre un gobierno municipal del PSOE y otro del PP en el capital. Con la derecha, había "ineficacia" y un Ayuntamiento "completamente parado". En cambio, el Gobierno de Millán "ha demostrado rigor en la gestión y ha sido capaz de atraer proyectos importantes como el Cetedex y otras empresas e industrias ligadas a la defensa, y en definitiva ha sido capaz de poner en el centro de su gestión la vida de los jiennenses y las jiennenses". Así las cosas, ha apuntado que la Agrupación Provincial va a seguir apoyando a esta nueva Ejecutiva Local y a su secretario general y alcalde.

En este contexto, ha advertido que enfrente hay un Gobierno del PP en Andalucía "que es nefasto para la capital, con un Juanma Moreno a la cabeza que niega cualquier proyecto de avance para la capital". "No tenemos Ciudad Sanitaria, no tenemos Ciudad de la Justicia, el Tranvía sigue parado y todo esto es responsabilidad del Gobierno del PP en Andalucía, que no apuesta por la capital", ha reprochado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A ha trasladado el respaldo de la dirección regional al alcalde y secretario general y a su nueva Ejecutiva. Así, ha recordado que los vecinos de la capital depositaron "su confianza mayoritaria" en Julio Millán y que Jaén es "una ciudad referencia en Andalucía". Asimismo, ha añadido que en los dos años de mandato que quedan por delante, Millán "va a demostrar la capacidad de gestión que ya demostró en el mandato anterior".

También ha aprovechado para agradecer al secretario general del PSOE de Jaén su esfuerzo para contar con la mayoría de compañeros que participaron en el proceso congresual provincial y que "ha propiciado que actualmente la Agrupación Provincial de Jaén sea lo que siempre ha sido, una agrupación que en Andalucía juega un papel importantísimo, de costura para los socialistas andaluces, donde Jaén es una auténtica referencia, motor de gestión orgánica e institucional, en el Ayuntamiento de Jaén o en la Diputación Provincial".

Así las cosas, Rodríguez ha confiado en que los vecinos verán "un nuevo PSOE, fuerte, unido, que viene a defender los intereses de los andaluces y andaluzas y a volver a poner el sello de que este partido es el que más se parece a los hombres y mujeres de esta comunidad".