La Junta abre convocatoria para participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026

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SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha abierto una nueva convocatoria dirigida al sector editorial para participar en la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FILG). Esta acción que se enmarca en el programa de internacionalización Andalucía Cultura para reforzar la presencia de las industrias culturales andaluzas en mercados nacionales e internacionales.

En esta ocasión, se seleccionarán a ocho empresas que participarán en este encuentro, "uno de los más destacados a nivel internacional", que tendrá lugar del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en Guadalajara (México), tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa. Así, la participación en este mercado tiene como objetivo favorecer la proyección internacional de las empresas editoriales andaluzas, facilitar el acceso a nuevos mercados profesionales y promover oportunidades de negocio, colaboración y distribución exterior para el sector.

Considerada "la principal cita editorial de Iberoamérica", la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reúne cada año a editoriales, agentes literarios, autores, distribuidores, instituciones culturales y profesionales del libro procedentes de todo el mundo. En su edición de 2025 congregó a más de 953.000 visitantes, contó con la participación de 2.790 sellos editoriales y reunió a 18.400 profesionales de 64 países. La programación incluyó además centenares de presentaciones de libros, foros literarios y encuentros académicos.

De esta manera, este es el tercer año consecutivo que se lanza esta convocatoria, dirigida a empresas con sede fiscal en Andalucía inscritas en actividades relacionadas con la edición, producción, comercio y distribución editorial. Un comité técnico seleccionará un máximo de ocho editoriales, valorando especialmente la calidad y el potencial internacional de las propuestas, así como la trayectoria de las empresas en mercados exteriores.

En esta línea, las editoriales seleccionadas formarán parte de la delegación andaluza en la feria y dispondrán de acreditación profesional gratuita para una persona representante, acceso al stand institucional de la Consejería para el desarrollo de reuniones y acciones promocionales, un paquete de comunicación específico, acceso a las actividades profesionales de la feria y el transporte de hasta 30 libros por editorial.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales facilitará asimismo el acompañamiento y la coordinación institucional de la participación andaluza en este encuentro profesional, concebido como una plataforma estratégica para impulsar la internacionalización del sector editorial.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 9 al 18 de junio de 2026 y las candidaturas deberán formalizarse mediante el formulario habilitado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

A través del Programa de Internacionalización Andalucía·Cultura, cofinanciado por el Programa Andalucía Feder 2021-2027, con una contribución comunitaria del 85%, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales continúa reforzando la competitividad exterior de los sectores creativos y culturales andaluces mediante su presencia en ferias, mercados y encuentros profesionales de referencia internacional.

Esta convocatoria se suma a la publicada la pasada semana para participar en Liber, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo viernes, 12 de junio.