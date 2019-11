La Junta abrirá la vía civil en los ERE cuando la sentencia sea firme y abonará 37 millones a prejubilados "de buena fe"

Actualizado 26/11/2019 16:10:36 CET

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha dado este martes las instrucciones para reclamar por la vía civil el dinero dentro del caso de los ERE tras conocerse la sentencia, y, también tiene intención, una vez que ésta sea firme, de reclamar el reintegro del coste de las defensas de los exaltos cargos condenados. Asimismo, El Gobierno andaluz pagará, de aquí, a 2025, un total de 37 millones de euros en las pólizas de los trabajadores prejubilados "de buena fe" que cumplieron con todos los requisitos legales, a los que ha trasladado el mensaje de que no tienen por qué preocuparse por su situación.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Tras recordar que en la sentencia de la pieza política del caso de los ERE se han condenado a 19 acusados por delito continuado de prevaricación y a diez por malversación de caudales públicos que alcanzaría casi los 680 millones, Marín ha reconocido la dificultad de recuperar este dinero.

El vicepresidente de la Junta ha reprochado que el gobierno de la socialista Susana Díaz "ya se encargó de tejer una tela de araña para impedir que se ejecutarán las fianzas" y de ahí que sea "muy difícil recuperar el dinero". "Si hubiera actuado pensando en el interés de los andaluces todos los exaltos cargos tendrían sus bienes embargados y parte del dinero se podría recuperar", ha explicado Marín, quien ha señalado que el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz "por decisión política", aunque hubiera un informe del gabinete jurídico de la Junta, decidió en el año 2016 que la Junta se retirara como acusación e incluso llegó a pedir el archivo de la causa.

Ha expuesto que tras esa decisión de retirarse como acusación, se cierra la puerta a que el procedimiento pudiera seguir por la vía penal, de manera que hay que abrir un nuevo procedimiento por la vía civil, algo que no será posible hasta que no haya sentencia firme, algo que dependerá del tiempo que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de los condenados. Asimismo, Marín ha explicado que cuando la Junta se retira como acusación, ya no se puede pedir a los encausados que depositen la fianza, al tiempo que la administración asume el coste de los servicios de abogados externos de sus exaltos cargos, algo que el actual Gobierno andaluz va a reclamar que se devuelva en su momento.

Juan Marín no ha precisado a cuánto podría ascender el dinero que hay que pagar a los abogados, pero ha apuntando que, por ejemplo, el letrado del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías ha reclamado más 200.000 euros, pero "finalmente se le van a pagar 18.000 euros". Ha apuntado que los abogados de otros exaltos cargos condenados están reclamando "cantidades millonarias".

Ante todo este escenario, el vicepresidente ha asegurado que el actual Ejecutivo no se va a quedar cruzado de brazos para la recuperación del dinero defraudado en el caso de los ERE, momento en el que ha lanzado un mensaje de tranquilidad para aquellas personas de "buena fe" que se acogieron a estos ERE, que seguirán cobrando sus pensiones hasta 2025 con "total normalidad".

"Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que colaron en los ERE. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos los permita para que devuelvan lo que no les corresponde".

Según ha explicado, la Junta tiene consignada, de aquí y hasta 2025, una partida de 37 millones de euros para esos prejubilados de "buena fe". Marín ha indicado que, en cambio, los más de 200 intrusos que entraron ilegalmente en los ERE de determinadas empresas para cobrar pólizas sí tienen que "preocuparse" del Gobierno andaluz, "porque vamos a perseguirlos hasta donde la justicia permita para que devuelvan todo lo que no les corresponde".

INFORME DE HACIENDA Y EMPLEO

Ante las preguntas de los medios de comunicación sobre las cuantías que podrían haber recibido esos "intrusos" y si ya se les han reclamado devoluciones y si se ha producido ya algún reintegro en las arcas públicas, Juan Marín ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no va a "especular" con cifras sobre un asunto tan delicado, de manera que en estos momentos están trabajando en todos los datos las consejerías de Empleo y de Hacienda, porque hay expedientes que están en uno u otro departamento.

El informe fruto de esa tarea entre ambas consejerías, según ha adelantado Marín, será presentado en el Consejo de Gobierno del próximo martes 3 de diciembre por el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo. "Queremos presentar datos reales, objetivos y certeros, porque lo demás es seguir especulando y el Gobierno no va a hacer esto con asunto tan serio", ha dicho Marín, quien ha garantizado "luz y taquígrafos" en todas las actuaciones de la Junta.

El vicepresidente ha expresado que es consciente de que todo el asunto de los ERE va a durar mucho tiempo, porque "van a seguir cayendo sentencias", y en estos momentos no se puede aventurar ningún plazo para la posible recuperación de dinero defraudado.

"Vamos a tener que personarnos en muchísimos procedimientos durante mucho tiempo y ver qué cantidades podemos recuperar", ha indicado el vicepresidente, quien ha añadido que esto no es un tema del pasado, como está diciendo el PSOE-A, "sino del fututo de medio y largo plazo".

"No se cuánto vamos a poder recuperar, eso es lo más triste, no poder decirle a los andaluces cuánto vamos a recuperar", ha sentenciado el vicepresidente.