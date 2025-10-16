La Junta achaca al Gobierno el "bloqueo" del carril bici Alhendín-Otura, en Granada, y el PSOE pide plazos

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha tenido "tres años y cinco meses bloqueado" el proyecto de carril bici entre Alhendín y Otura, en el área metropolitana de Granada. Ha sido en respuesta a una pregunta en la comisión parlamentaria del ramo planteada por el PSOE, que le ha pedido concretar "cuando está previsto" que se ejecute esta infraestructura y que la Junta coordine sus trabajos para ello con el Gobierno central y el Ayuntamiento otureño.

Díaz ha explicado que la Junta, a falta del "estudio preceptivo que tiene que llegar de la mano del Ministerio", apostó por dividir el proyecto original de vía ciclista por la GR-12 entre Armilla y Alhendín en dos, y sacar a licitación una primera parte entre los municipios armillero y alhendinense.

Esta iniciativa para hacer "licitaciones independientes" no obedeció a una "exclusión arbitraria" y se planteó partiendo de la base, ha apuntado la titular andaluza de Fomento, de que el tramo Alhendín-Otura afecta al enlace 21 de la autovía GR-30, una infraestructura de titularidad estatal, por lo que, en febrero de 2022, se solicita el citado informe técnico al Ministerio.

Díaz ha añadido en la comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía que este informe no llegó hasta julio de 2025 y vino "acompañado de una batería de condicionantes" que pasaban por la redacción de un nuevo proyecto.

"Pese a esa batería de condicionantes, el informe no daba garantías de autorización definitiva" sino que esta "quedaba supeditada a la presentación de un proyecto reformulado", ha explicado Díaz, que ha asegurado que está "continuamente pidiendo cita" al ministro de Transportes, Óscar Puente, para "todas las infraestructuras que están pendientes" en Granada y en el conjunto de Andalucía.

"El Ministerio del señor Puente está ocupado en otras cosas", ha indicado a su vez en referencia al caso Koldo tras la interpelación de la parlamentaria socialista Olga Manzano, quien ha afeado a la consejera su "lentitud para hacer las obras" y que "su huella va a ser cero en Granada" al término de la legislatura.

Manzano ha emplazado a la consejera a que "se siente" con el Ministerio y a "resolver", también en diálogo con el Ayuntamiento otureño, este asunto, incidiendo en que "existe" Otura, "un municipio metropolitano de más de casi 8.000 habitantes y donde gobierna el PSOE".

Ha de explicar a los vecinos de Otura asimismo "por qué no se inician estas obras del carril bici" y "cuando está previsto", ha indicado la parlamentaria del PSOE.