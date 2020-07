Junta afirma que la actividad quirúrgica recupera su actividad asistencial y prevé llegar "al 150% con tardes y sábados"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado este miércoles en el Parlamento, durante una comparecencia para explicar las medidas del Gobierno andaluz ante los rebrotes de coronavirus, que la actividad quirúrgica ha empezado a recuperar su actividad asistencial habitual tras los meses más duros de la pandemia. Ha indicado que en la actual situación, la Junta trabaja en un doble cometido: la prestación de la atención sanitaria a los pacientes no Covid, al mismo tiempo que evitar los rebrotes y atender a los pacientes contagiados.

En su comparecencia, el consejero de Salud y Familias ha expuesto la situación actual de la atención sanitaria, con especial hincapié en la actividad quirúrgica tras la crisis sanitaria. Jesús Aguirre ha manifestado que "aunque la pandemia comportó una menor actividad, durante el mes de junio de 2020 se ha comenzado a recuperar la actividad asistencial habitual". En concreto, el consejero ha detallado que "el pasado mes se realizó el 88,9% de la actividad registrada en el mismo mes del año 2019", un incremento que se ha notado especialmente en el caso de la actividad ordinaria que ha llegado al 95,4%". Por su parte, del 10 al 17 de Julio del 2020 se ha contabilizado 7.100 Intervenciones quirúrgicas.

En cuanto al impacto en la lista de espera quirúrgica, se han registrado, entre el 30 de abril y el 16 de julio, un total de 16.803 pacientes pendientes menos; 11.037 pacientes menos en procedimientos de garantía y 5.766 pacientes menos en los procedimientos no garantizados.

Por otro lado, Aguirre ha destacado que en el caso de las consultas externas "en el periodo precovid (enero y febrero) la actividad en 2020 fue superior que en 2019, mientras que en el periodo covid, en marzo disminuyó muy ligeramente, y en abril y mayo en torno al 27%" a lo que ha añadido que, "sin embargo, se ha detectado una subida en el periodo de desescalada (mes de junio) que ha llegado a igualar prácticamente las cifras de actividad respecto al mes de junio de 2019". Esta tendencia también se registra en el área de procedimientos diagnósticos cuando en el periodo precovid la actividad en 2020 fue superior a 2019, disminuyó en en periodo covid un 31% y ahora, en el periodo de desescalada (junio) se contabiliza un 89,7% de la actividad registrada en junio de 2019.

Ha señalado que, desde el Servicio Andaluz de Salud, "estamos resolviendo las necesidades de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas de los andaluces con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, utilizando como prioridad nuestros recursos públicos" y que si estos no pudieran absorber la demanda acumulada, complementarla con recursos externos siempre en beneficio del paciente".

"Desde la Junta de Andalucía estamos trabajando en el refuerzo de todo el sistema sanitario de cara a poner a punto la actividad quirúrgica de los centros hospitalarios aprovechando el periodo estival tras la situación vivida con la pandemia", según ha dicho, apuntando que para ello, se efectuará un refuerzo de profesionales y la puesta en funcionamiento de instalaciones en horarios extraordinarios.

Ha indicado que para hacer frente a la situación, los hospitales andaluces se pondrán al 150 por ciento, con tardes y sábados, y que si no se pudiera absorber la demanda acumulada, se complementaría con "recursos externos", a sabiendas de que tendrá que "soportar el tan manido discurso de que la derecha viene a privatizar". Ha preguntado que si al andaluz "no le cuesta un euro, dónde está la privatización". Ha indicado que su actitud no es la de dejar que la salud de los andaluces se pueda deteriorar sin ofrecerle una alternativa inmediata que solvente su problema sanitario.

"Yo lo tengo claro, la salud de los andaluces está por encima de lo que quieran ustedes decir", según ha indicado el consejero, en referencia a las denuncias de PSOE-A y Adelante sobre que el actual Gobierno andaluz quiere privatizar la sanidad. Ha indicado que tampoco se va a limitar, "por un prejuicio ideológico, sólo a atender a aquellos pacientes con problemas que se puedan abordar en los hospitales públicos y el resto que espere, como se propone desde la izquierda".

"Desde Andalucía vamos a agotar los escasos instrumentos jurídicos preexistentes para adoptar medidas eficaces para gestionar esta fase de la pandemia", ha apostillado.

En cuanto a los planes de actuación ante el Covid, Aguirre ha detallado el Plan de Vigilancia y Prevención consiste en una gran red de vigilancia que está alerta ante la aparición de cualquier atisbo de rebrote, para lo que se cuenta con 8.104 enfermeras de Atención Primaria y más de 450 profesionales del Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Por su parte, el Plan Verano 2020 contempla la contratación de 20.013 profesionales y destinar 120 millones de euros, "frente a las 15.890 contrataciones y los 92,3 millones de inversión que se efectuaron en 2018".

Por último, el consejero ha detallado las características del Plan de Alta Frecuentación Otoño-Invierno 2020-2021, apuntando que la finalidad es adelantarnos a la previsible confluencia de la gripe con otro posible brote de COVID-19, por lo que se incidirá en la necesidad de la vacunación antigripal y antineumocócica".

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha empezado diciendo, en alusión al PP, que "ustedes hacen del dolor y de la muerte, como hicieron con el terrorismo, su supervivencia política". Ha lamentado que el consejero, durante su intervención, haya entrado en la "confrontación política" cuando el momento requiere un debate con sensatez cuando se refiere a la salud. Ha indicado que la situación del coronavirus ha empeorado en Andalucía y ha considerado que se está a tiempo para revertir la situación y adoptar las medidas necesarias, lo que es una responsabilidad de la Junta, que tiene el mando.

Ha indicado que es fundamental reforzar el sistema sanitario con más recursos, algo que no está ocurriendo, lo que impide que se pueda afrontar la situación como la pandemia merece. Ha criticado la "realidad paralela" que ha descrito el consejero.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto se ha referido a la "indignación creciente", las críticas y el cansancio del personal sanitario porque no se ha dado satisfacción a sus demandas en relación con el Plan de Verano. Ha indicado que, sin duda, el sistema sanitario andaluz necesita un "test de estrés". Ha mostrado su preocupación por que el hecho de que haya menos profesionales y camas disponibles durante esta época estival haga más complicado el control de los rebrotes.

El diputado de Vox Eugenio Moltó ha demandado la realización de más test y ha mostrado su preocupación por la posibilidad de volver a un confinamiento si hay un incremento de casos. Ha indicado que la llegada de pateras con migrantes irregulares que pueden estar contagiados también es motivo de preocupación y debe haber mayores controles al respecto. Ha criticado ese "inexplicable movimiento contra el uso de mascarillas" y ha aplaudido la decisión de la Junta sobre su dispensación gratuita para mayores de 65 años y pensionistas.

El parlamentario del PP-A Alfonso Candón ha manifestado que el Gobierno del cambio ha demostrado ante esta crisis sanitaria que ha sido "previsor, transparente y ha estado coordinado", anticipándose para que el impacto de la pandemia fuera el menor.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Emiliano Pozuelo ha valorado que el consejero haya estado constantemente dando explicaciones en la Cámara sobre la crisis sanitaria, cogiendo la "transparencia por bandera y sin rehuir ningún debate". Ha destacado que precisamente la transparencia ha marcado la gestión de la crisis por parte del Gobierno andaluz para dar certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía.