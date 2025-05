La Junta afirma que "se equivoca y tergiversa" quien ve "amenazado" el olivar de Jaén por las energías renovables

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha considerado este miércoles que quien dice que el olivar "está amenazado por la expansión de las energías renovables se equivoca y tergiversa la situación".

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, con respecto a proyectos como los fotovoltaicos planteados en Lopera (Jaén) y otros municipios cercanos y que han suscitado el rechazo de los agricultores y otros sectores sociales, además de la creación la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.

Ante las protestas que están llevando a cabo, con recogidas de firmas, concentraciones o tractoradas, entre otras, Paradela ha señalado que, cuando esa situación ocurre, "realmente no es algo que a nosotros nos guste ni nos estimule".

En todo caso, ha subrayado "que eso ocurre de manera anecdótica" y "son pocos los casos en los que ocurre", punto en el que ha añadido que, "por ejemplo, que en la provincia de Jaén hay 4.000 hectáreas de olivar más que hace cinco años".

"Quien dice que el olivar está en peligro, que está amenazado por la expansión de las energías renovables, yo creo que se equivoca y tergiversa la situación. Hay 4.000 hectáreas más de olivar", ha declarado.

El consejero se ha detenido en "un proyecto del que se habla mucho, en la zona de Lopera, Marmolejo y Arjona", donde se "se está hablando de que se van a arrancar 100.000 olivos". Ha destacado que "no es cierto", "está cartografiado" y "no llega a 13.000". "Son olivos, pero no son 100.000", ha apostillado.

Por otro lado, ha hecho hincapié en que "ese impulso a las renovables es algo que viene de la Unión Europea como máxima prioridad", al igual que "también el Gobierno de España lo tiene como máxima prioridad".

"De hecho, el que tramita las instalaciones de mayor potencia, las de más de 50 megavatios, es directamente el Ministerio de España y no la comunidad autónoma", ha comentado el titular de Industria, Energía y Minas.

Por debajo de esos 50 megavatios, en el caso de Andalucía, es la Junta la que encargada de tramitarlos. Así ha sido en los proyectos planteados en Lopera y otras localidades jiennenses, donde afectados, con el apoyo de la plataforma, han llevado a los tribunales.

Critican la declaración de interés público por parte de la Junta que permite expropiar los terrenos, lo que de inicio impediría una posible negociación con los promotores en igualdad de condiciones, y el hecho de que "se trocean" para no sobrepasar la superficie por la que la declaración de impacto ambiental estaría a cargo del Gobierno de España.