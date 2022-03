La Junta afirma la inversión pública para el Perte naval "no alcanza ni la mitad" de lo que ven necesario para Andalucía

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha afirmado este miércoles que el Perte naval aprobado por el Gobierno es "claramente insuficiente" dado que "plantea una inversión pública de únicamente 310 millones, dividida en varios años" mientras que "solo en Andalucía" el Ejecutivo autonómico ha "identificado proyectos del sector naval que supondrían una inversión de 673 millones", fundamentalmente en la provincia de Cádiz. "Con la inversión del Gobierno central en el Perte para todo el país no alcanza ni la mitad de esta cuantía", ha sostenido.

Velasco ha valorado el Perte en unas declaraciones remitidas a medios en las que subraya que a tenor de ello el Gobierno andaluz tiene "dudas sobre la cualificación de los proyectos a incentivar" por este instrumento.

El consejero ha apuntado que entre las actuaciones de la Junta "destacan el diseño y la puesta en marcha del Plan de Acción de Cadena de Valor del Sector Naval, que cuenta con una dotación de 20 millones, y el Centro de Fabricación Avanzada, con casi 17 millones de euros".

Asimismo, ha advertido que "el gobierno no ha dejado claro aún el papel de las comunidades autónomas en este Perte, que somos los mayores conocedores de la industria local".

"Me temo que el Perte naval, tal y como se ha planteado desde el Gobierno, no será un elemento determinante para el modelo que la Junta cree que puede alcanzarse en Andalucía, en especial en Cádiz por el importante potencial del sector y su cadena de valor" ha remarcado Velasco, quien ha agregado que, "no obstante", desde la Junta serán "por supuesto leales" y trabajarán "al máximo para que este Perte tenga el mayor éxito posible".

El Perte naval aprobado por el Consejo de Ministros contará con una inversión de 1.460 millones de euros, de los que 310 millones procederán del sector público.