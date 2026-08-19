La Junta afirma que "no cambia el derecho" de los pacientes de diálisis de Córdoba, que se moverán en nuevas ambulancias

Archivo - Una ambulancia en la Plaza de la Compañía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha afirmado este miércoles que, tras concluir el próximo 31 de agosto el convenio que ha estado vigente durante más de tres décadas con los taxistas de Córdoba, para el transporte de los pacientes de hemodiálisis de la provincia, dicho servicio lo prestarán ambulancias no medicalizadas, contando para ello con "nuevos vehículos", de modo que "no cambia el derecho" de estos pacientes a su tratamiento y al transporte que precisan para poder recibirlo.

En este sentido y según han asegurado a Europa Press fuentes de la Junta, en la Administración autonómica entienden "la preocupación expresada por los pacientes, sus familias, Alcer, los taxistas y las organizaciones sindicales", y reconocen "el trabajo desarrollado durante estos años" por los taxistas.

El objetivo ahora, según ha afirmado desde la Junta, "es que la transición se haga de forma ordenada y segura, minimizando el impacto sobre los pacientes", subrayando que "el servicio contará con nuevos vehículos y rutas diseñadas teniendo en cuenta los horarios, las distancias y las necesidades clínicas y funcionales de los usuarios".

En consecuencia y según han subrayado desde la Junta, "no cambia el derecho de los pacientes a recibir su tratamiento, ni se deja a nadie sin transporte sanitario", sino que simplemente "cambia el modelo para cumplir el marco normativo vigente en Andalucía, manteniendo como prioridad la seguridad, la accesibilidad y la atención adecuada a los pacientes".

Así, desde la Administración autonómica han señalado que "el convenio específico que permitía estos desplazamientos mediante taxi finaliza el próximo 31 de agosto y, a partir de septiembre, Córdoba se incorporará al modelo de transporte sanitario programado que funciona con carácter general en el resto de Andalucía", respondiendo dicho cambio "a la necesidad de adecuar la prestación a la normativa que regula el transporte sanitario".

En concreto, "el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece el transporte sanitario como una prestación del Sistema Nacional de Salud para pacientes que, por causas exclusivamente clínicas, no pueden utilizar medios ordinarios de transporte, e incluye expresamente los tratamientos periódicos como la diálisis".

Además, "el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, regula las características, el equipamiento y la dotación de personal de los vehículos destinados al transporte sanitario, incluidas las ambulancias de clase A2 para el transporte colectivo de pacientes que no necesitan asistencia sanitaria durante el trayecto".

En Andalucía, "la Resolución de 12 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, posteriormente modificada por la Resolución de 27 de enero de 2025, establece el marco organizativo del transporte sanitario urgente y programado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y fija criterios de eficacia, efectividad, eficiencia y equidad para todo el territorio andaluz".

Por todo ello el servicio de transporte de los pacientes de hemodiálisis se llevará a cabo en la provincia de Córdoba mediante ambulancias, asegurando la Junta que "el coste del nuevo modelo será similar al actual", argumentando que "se trata de regularizar la prestación e integrar Córdoba en el modelo de transporte sanitario programado que funciona en el resto de Andalucía".