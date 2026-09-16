Andalucía "perfila" bajadas de impuestos en el Presupuesto de 2027 para "compensar subidas" del Gobierno

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gob - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha manifestado este miércoles que está "perfilando" las bajadas de impuestos que se incluirán en el Presupuesto de la comunidad para 2027 y que tienen como fin "compensar las tremendas subidas" de impuestos que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es "un freno y un lastre para el avance de Andalucía".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, así se ha pronunciado la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, quien ha expuesto que la prioridad en este nuevo curso político que ha arrancado en septiembre es la aprobación del Presupuesto de 2027, que será "el mayor" de la historia de Andalucía, "superando con creces los 50.000 millones de euros".

Ha destacado además que será el que cuente con el "mayor respaldo" del Parlamento, concretamente de 68 diputados, los que suman los grupos de PP-A y Vox, socios en el Gobierno andaluz, lo que no quita que haya invitado a los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, a que "también arrimen el hombro".

España ha insistido en la sanidad, la educación, las universidades y la dependencia, junto con la "gran apuesta" por la vivienda, serán las prioridades del presupuesto. Ha destacado que Sevilla "encabeza en España la construcción de nueva vivienda y, por eso, cuando el presidente Sánchez quiere visitar alguna vivienda nueva se viene a nuestro territorio".

Se va a seguir, según ha recalcado, con las "bajadas de impuestos, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los andaluces" y hay que "compensar la tremenda subida de impuestos del Gobierno de España", y también hay que ayudar a las familias a que puedan llegar al final ante la subidas de costes que se están produciendo en carburantes, electricidad o en la cesta de la compra.

"Al final, a los españoles les sale muy caro el Gobierno de Sánchez", ha indicado la vicepresidenta, quien ha querido dejar claro que la Junta no va a buscar ni "polarizar ni levantar muros" como hace el Ejecutivo nacional, porque eso "no es bueno ni para España ni para Andalucía".

Se ha mostrado convencida de que "la descomposición del Gobierno nacional es un freno y un lastre para el avance de Andalucía: Seguimos sin presupuestos generales de estado y sin un sistema de financiación justo para nuestra tierra". "Por lo tanto, cuanto antes acabe esta legislatura absurda, mejor será para los andaluces, para el resto de comunidades y también para los ceutíes", ha dicho.

Al hilo de la financiación autonómica, Carolina España ha confiado en que el "sistema injusto y que castiga a Andalucía" que sólo ha contado con el apoyo de dos comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "finalmente no se apruebe en el Congreso de los Diputados" y ha insistido en que la Junta se plantea una "batalla judicial, política y social".