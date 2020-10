Junta afirma que sus Servicios Jurídicos estudian si hay un marco jurídico que permita ayuda financiera a Abengoa

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado este martes que los Servicios Jurídicos del Gobierno andaluz están analizando en estos momentos si existe un marco jurídico que permita ayudar financieramente a la empresa Abengoa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Marín

ha manifestado que los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, están en permanente contacto con los representantes de la empresa, a los que agradecen la labor que están realizando ante la difícil situación en la que han heredado la dirección.

Ha indicado que la solución pasa evidentemente por buscar una financiación que necesita la empresa y que estaría por encima de los 20 millones de euros.

Ha añadido a este respecto que la Junta ha planteado siempre que cualquier medida de ese tipo la haría dentro del marco de la legalidad jurídica, porque lo que no se quiere es que Abengoa "sea otro caso de Isofotón".

"Si finalmente hay o no posibilidad de acuerdo, no lo podemos adivinar. Los servicios jurídicos están buscando ese marco jurídico; si se encuentra se podrá hacer, si no, no podrá ser posible", ha sentenciado el vicepresidente.