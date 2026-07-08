La Junta amplía su colaboración con la Cámara de Cuentas para ofrecer formación nueva al personal del IAAP

El concejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, con el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha ampliado el convenio de colaboración con la Cámara de Cuentas para ofrecer nuevos contenidos formativos a los profesionales del organismo fiscalizador sobre el Estatuto de Autonomía, herramientas tecnológicas básicas para la gestión de la información, Procedimiento Administrativo Común y el régimen jurídico del sector público.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el director del IAAP, José Loaiza, y el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, han suscrito una adenda al convenio que ambas entidades firmaron en 2023, y que ya fue modificado en 2024, para extender su vigencia hasta septiembre de 2027 e incorporar contenidos sobre los cambios normativos tras la aprobación de la nueva Ley de Función Público y en materia de protección de datos o trabajo en red.

Así, el BOJA publica este miércoles una nueva adenda firmada por Loaiza y Cardenete que amplía "aún más" el catálogo de contenidos formativos online que el IAAP cede a la Cámara de Cuentas para ponerlo a disposición de su personal con el fin de actualizar su capacitación a las nuevas necesidades. En concreto, la incorporación de estos nuevos cursos fue acordada en la Comisión de Seguimiento del convenio celebrada el pasado 6 de mayo.

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IAAP)

El IAAP es el organismo de la Junta encargado de la formación del personal empleado público al servicio de la Administración autonómica a través de sus planes anuales, si bien tiene acuerdos suscritos con la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo Andaluz, ambos órganos de extracción parlamentaria, para colaborar en la formación de sus profesionales.

Además, cuenta con un programa de ayudas destinadas a las entidades locales para planes de formación destinados a los trabajadores de ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y federaciones de asociaciones de municipios que este año han recibido 29 entidades por un importe total de casi tres millones de euros.

En sus más de 40 años de historia, ha organizado más de 3.000 actividades en las que han participado más de 1,4 millones de empleados públicos, además de homologar otras 23.000 garantizando así la calidad y la coherencia en la formación dirigida al personal de la Junta. Desde su creación en 1985, cuando se encargó de homogeneizar las herramientas, procedimientos y formación de las primeras generaciones de empleados públicos --muchos procedentes de diferentes administraciones--, el IAAP ha evolucionado hasta convertirse en un actor estratégico en la modernización de la Junta, ampliando sus competencias conforme a la normativa vigente.

En esta línea, la Ley de Función Pública de 2023 refuerza su papel atribuyéndole funciones esenciales en la definición de los mapas de competencias, la acreditación, el desarrollo de la dirección pública profesional, la evaluación del desempeño, la innovación, la gestión del conocimiento y la evaluación de políticas públicas.

En los últimos años, el IAAP ha ido ampliando la oferta de teleformación y mejorado la plataforma de inscripción y gestión de los cursos (Galatea). Su apuesta por las metodologías innovadoras para la transferencia del conocimiento con programas premiados como Transfer o el de líderes emergentes lo han convertido en "un referente nacional e internacional" reconocido por la Fundación NovaGob o el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS).