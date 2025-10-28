Junta analiza alternativas para el CEIP Jesús María de Jaén, que sigue cerrado para "una evaluación técnica más precisa"

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía trabaja en "alternativas para la continuidad de la actividad lectiva presencial" para el alumnado del CEIP Jesús María, de Jaén, una vez que el informe del Ayuntamiento aconseja que siga cerrado hasta realizar "una evaluación técnica más precisa" del centro, sin clase desde este lunes tras la aparición de daños en el edificio.

Así lo han indicado a Europa Press desde el Gobierno autonómico, después de que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional haya recibido un informe de actuación e inspección técnica del Consistorio.

En él, se recomienda "mantener el edificio cerrado al uso hasta que se realice una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes, que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios".

De este modo, la Delegación de Desarrollo Educativo "está a la espera de que la administración local realice dicha evaluación técnica y emita una resolución que avale que no existe peligrosidad en el centro y que se permite la entrada de personas al mismo".

Mientras el Ayuntamiento dirime si el edificio, de titularidad municipal, no presenta ningún peligro para la continuidad de las clases y la entrada de la comunidad educativa, se mantiene "la suspensión de las clases en el centro para garantizar la seguridad de docentes y alumnado".

Mientras tanto, desde la Delegación de Desarrollo Educativo "se trabaja en posible alternativas para la continuidad de la actividad lectiva presencial", que "ha continuado de forma telemática" hasta ahora, según la Junta.

Los daños se detectaron este lunes, a las 7,30 horas, cuando accedieron al colegio tanto las monitoras del aula matinal como las limpiadoras. Desde la ampa se explicó que "la planta baja del edificio principal del centro tenía una parte del suelo hundida, estaba todo inundado y no había luz". Además, observaron que había grietas en algunas paredes.

Una vez avisada y personada la directora, procedieron a desalojar a las personas que había en él en ese momento y se impidió el acceso al CEIP, situado junto a la Alameda Adolfo Suárez y que tiene en torno a 150 estudiantes.

Además, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en coordinación con el equipo directivo del colegio Jesús María, decidió que este martes, por segundo día consecutivo, el alumnado no acudiera como medida de precaución, a la espera de tener el informe del Ayuntamiento. Un documento ya recibido que aconseja mantener cerrado el colegio y hacer esa "evaluación técnica más precisa".