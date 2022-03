La Junta de Andalucía insiste en que no intervendrá los precios del alquiler: "Es un mercado muy sensible"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha insistido este jueves en que la Junta no intervendrá los precios del alquiler, un mercado "muy sensible" y para el que considera más efectivas otras medidas. En el Pleno del Parlamento, y ante preguntas del diputado no inscrito Diego Crespo García, que le ha acusado de "hipocresía", Carazo ha defendido que se han ejecutado en esta legislatura 673 millones "en diferentes programas" en este ámbito.

La consejera ha abordado este asunto a raíz de una pregunta de Crespo, quien ha recordado que entre 2015 y 2020 los precios del alquiler en Andalucía han aumentado un 18,2%. Crespo ha apuntado que ve "tres posibilidades" para afrontar la situación, construyendo más viviendas, a largo plazo; a medio plazo aumentar el parque publico de viviendas, y a corto "la única solución es regular los precios del alquiler".

"Necesitamos legislación andaluza propia con nuestra características que regulen los precios y hagan que bajen", ha apuntado, citando como ejemplo las medidas puestas en marcha en Cataluña.

En respuesta, Carazo ha destacado que desde su Consejería se han invertido en tres años "hasta 673 millones para favorecer más de 80.000 actuaciones" relativas a la vivienda. "Una de ellas el programa de fomento en alquiler para construir nuevas viviendas en alquiler a precio asequible en el conjunto de Andalucía, que se completan también con otras actuaciones para favorecer esa oferta", ha indicado, así como "otros programas dirigidos a la rehabilitación urbana".

A continuación, ha afeado al diputado no inscrito que vea "como una primera actuación y en exclusiva intervenir en el precio del alquiler". "Lo hemos dicho una vez tras otra: yo ya le he dicho que en esta comunidad autónoma este Gobierno no va a intervenir en un mercado que es muy sensible", ha insistido.

Con respecto al ejemplo catalán, la consejera ha sostenido que en Barcelona, "en apenas dos meses después de aprobar esas medidas han aumentado los precios de alquiler y se han reducido sustancialmente la oferta de viviendas en alquiler".

Una argumentación a la que Crespo ha replicado preguntándose por qué en el pasado se ha "intervenido el mercado inmobiliario cuando los bancos están en peligro y no el mercado del alquiler cuando las familias están en peligro". "¡Ustedes son unos hipócritas!", ha concluido.