Junta reafirma su compromiso con la ampliación de la plantilla del SAS y destaca la vocación de los sanitarios en Jaén

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, en el acto de homenaje a los profesionales sanitarios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha aplaudido la "entrega, el esfuerzo y la vocación de servicio público" de los profesionales sanitarios que conforman el Servicio Andaluz de Salud (SAS), sobre quienes ha resaltado el "compromiso de la Junta a la hora de consolidar y ampliar la plantilla estructural".

Así lo ha subrayado en el acto de homenaje a los profesionales sanitarios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (AGSN) que ha presidido este miércoles en Linares. Acompañado por la delegada territorial de Sanidad, Elena González, Estrella ha hecho alusión a los avances de algunas de las iniciativas puestas en marcha por la Junta, como es el caso del proceso de estabilización de la plantilla en el que se encuentra inmerso el Servicio Andaluz de Salud o la nueva bolsa de contratación.

Al mismo tiempo, el delegado del Gobierno ha ahondado en la firme apuesta de la Junta por la mejora en infraestructuras hospitalarias, destacando que "en los últimos cinco años, hemos destinado más de 130 millones de euros a infraestructuras y nuevos centros sanitarios y hemos incrementado en 188 profesionales la plantilla de la provincia".

En este sentido, Estrella ha subrayado que "el esfuerzo inversor debe su curso e ir aparejado de avances en los retos de futuro ante los que nos situamos en materia de sanidad pública". Asimismo, ha señalado que la Junta "avanza hacia un nuevo modelo de gestión sanitaria, basado en el diálogo, la transparencia, la participación y la reforma, con el objetivo de transformar la estructura del SAS, creada en los años 80 y actualmente rígida y lenta en aspectos como la contratación de personal o la adquisición de material". En esta línea, ha explicado que ya se está trabajando en distintas medidas de mejora, entre ellas una propuesta orientada a la ampliación de la plantilla estructural.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha recordado la contratación de más de 4.300 profesionales más entre 2025 y 2026, de los que el 40% se destina al refuerzo de la Atención Primaria. Además, ha destacado el "nuevo pacto sobre la bolsa de empleo que evite retrasos excesivos en las baremaciones, que modernice el sistema de contratación y que disponga de soluciones tecnológicas".

El acto celebrado este miércoles en 'El Pósito', de Linares, que también ha contado con la presencia del gerente de la AGSN, José Luis García, ha servido para homenajear a 43 profesionales jubilados y tres profesionales fallecidos durante el pasado año. El delegado del Gobierno ha agradecido "la dedicación y el esfuerzo de los homenajeados durante su trayectoria laboral".