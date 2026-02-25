La Junta reivindica su "apuesta por planificar y actuar" en el ámbito hídrico en pos de la seguridad de los andaluces

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, comparece en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reivindicado este miércoles la apuesta de la Junta de Andalucía por "planificar y actuar en el ámbito hídrico para garantizar la seguridad de las personas, primero, y de los bienes después".

Así lo ha subrayado el consejero en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento a petición del Grupo Popular para informar sobre obras de interés público impulsadas por la Junta para prevenir inundaciones y aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en la región.

Entre otras cuestiones, ha remarcado la importancia de contar con "una adecuada planificación en inundabilidad que permita tomar decisiones con anticipación para garantizar la seguridad de las personas, primero, y de los bienes después".

Al hilo de esta cuestión, Fernández-Pacheco ha explicado que el estudio de zonificación de la inundabilidad de Andalucía aporta información de "gran utilidad" como, por ejemplo, el número de personas que habitan en áreas inundables y el tiempo del que disponen los efectivos de emergencias para evacuarlas.

Además, el consejero ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por la mejora de cauces, una labor que considera de "especial trascendencia en un territorio como el andaluz, atravesado por múltiples ríos, arroyos y ramblas".

Al respecto, ha remarcado que la Junta ha invertido 125 millones de euros desde 2019 para ejecutar cientos de actuaciones hídricas entre las que se encuentran medidas ordinarias para la conservación y mantenimiento de cauces; otras extraordinarias para restaurar la capacidad de desagüe de ríos y arroyos afectados por fenómenos climáticos adversos, prevenir nuevas inundaciones y reparar daños estructurales; y obras singulares "de gran importancia hidrológica, medioambiental y económica".

"Y si el Gobierno andaluz ha respondido en todos estos casos, ahora también va a actuar en los cauces dañados por el inédito tren de borrascas que tan gravemente nos ha afectado", ha afirmado Ramón Fernández-Pacheco.

En concreto, ha valorado la inversión de 136 millones de euros que contempla el Plan Andalucía Actúa para obras de restitución del dominio público hidráulico de las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta --Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras-Chanza--, y para mejoras en presas, canales, azudes, aliviaderos y otras infraestructuras hídricas.

EMBALSES

Precisamente, el consejero ha citado en su intervención algunas de las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía en los últimos años para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de la región e incidir en la laminación de avenidas.

Fernández-Pacheco ha subrayado que las presas "son fundamentales para reducir los inundaciones y sus consecuencias aguas abajo" y, por esta razón, el Gobierno regional "ha apostado por mejorar sus condiciones de seguridad y funcionamiento" invirtiendo más de 100 millones de euros desde 2019.

Tras aprobar los planes de emergencia en 2021, se han ejecutado las medidas correspondientes a través de 20 obras de prevención y gestión de catástrofes en las presas de competencia de la Junta; y se han llevado a cabo obras encaminadas a reducir pérdidas de agua, recrecer núcleos y mejorar condiciones para el abastecimiento y equipos de bombeo, según ha detallado.

Sin embargo, Ramón Fernández-Pacheco ha lamentado que esta "proactividad" de la Junta contrasta con la actitud del Gobierno central y el hecho de que haya "presas indispensables" entre las obras de interés general del Estado "pendientes desde hace años en Andalucía".

Así, el consejero ha aprovechado su comparecencia parlamentaria para volver a solicitar al Ejecutivo nacional que lleve a cabo unas actuaciones tan relevantes como la presa de Alcolea, un embalse ubicado en la provincia de Huelva que "podría aportar hasta 230 hectómetros cúbicos más y permitiría paliar el déficit de agua de la zona, ampliar cultivos de regadío y laminar avenidas".

Otro ejemplo de obra estatal pendiente de ejecución en Andalucía al que se ha referido el consejero es la presa de Cerro Blanco, en la provincia de Málaga, que contribuiría a evitar inundaciones en el entorno del río Guadalhorce, y sobre la que ha señalado que la Junta está "implicada en su impulso" preparando la licitación del estudio de viabilidad "ante la inacción del Gobierno de España".

La misma disposición ha mostrado el Gobierno autonómico con el embalse de Gibralmedina, en la provincia de Cádiz, al que se ha destinado 2,3 millones de euros para elaborar un anteproyecto remitido hace casi un año al Estado con el objetivo, según ha explicado Fernández-Pacheco, de "agilizar la obra de una presa importante para el Campo de Gibraltar, pero que también favorecería a la Costa del Sol".