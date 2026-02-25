La Junta destaca el impulso a la enseñanza del chino en Jaén durante la celebración del Año Nuevo en la EOI Xauen

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante la celebración del Año Nuevo Chino en la Escuela Oficial de Idiomas Xauen. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha puesto en valor el impulso que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está dando a la enseñanza del idioma chino en la provincia de Jaén. Así lo ha manifestado durante su visita a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Xauen de la capital jiennense, donde ha participado en los actos organizados con motivo del Año Nuevo Chino, acompañado por la directora del centro, Concepción Mengíbar.

Durante su intervención, Solano ha subrayado "que esta celebración, que el centro conmemora por cuarto año consecutivo, se ha consolidado como una experiencia educativa de gran valor, al permitir al alumnado acercarse de forma directa a la cultura y la lengua chinas a través de una auténtica inmersión cultural". En este sentido, ha destacado que "esta iniciativa representa una importante fuente de motivación y enriquecimiento para los más de 1.100 estudiantes que cursan alguna de las lenguas impartidas en la escuela, de los cuales 44 estudian el idioma chino".

Con motivo del Año del Caballo 2026, el centro ha desarrollado en las últimas semanas un amplio programa de actividades, entre las que se incluyen talleres de manualidades y cultura china y distintas propuestas temáticas. La programación ha culminado con diferentes teatros de sombras chinescas y veneciano, baile de abanicos y sombrillas así como el desfile de la dragona Shawen, en un acto que ha contado con la participación activa de la comunidad educativa.

Asimismo, Solano ha detallado que la Escuela Oficial de Idiomas Xauen es la única de las seis escuelas oficiales de idiomas de la provincia que imparte chino, una enseñanza presente en Andalucía también en las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz. En este sentido, el delegado ha subrayado la apuesta que desde la Consejería de Desarrollo Educativo se hace a la promulgación de la enseñanza de este idioma con la continuación del marco de colaboración entre la Consejería y la Oficina Nacional de Promoción Internacional de la Lengua China, Hanban.

Este es un acuerdo con el que, desde el 2011, se introduce y promociona el chino como lengua extranjera de la mano de profesorado nativo en centros docentes públicos de Primaria y Secundaria a través del programa "Aulas Confucio". "En la provincia de Jaén son cinco centros educativos adheridos a este programa que, junto a la EOI de la capital, ofrecen en el presente curso el aprendizaje de esta lengua.", según ha detallado Solano.

Finalmente, el delegado territorial ha reconocido la implicación del profesorado, así como su papel esencial en la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de idiomas, al mismo tiempo que ha animado a la comunidad educativa a continuar impulsando este tipo de iniciativas que, "además de fomentar la competencia lingüística, contribuyen a contextualizar el aprendizaje en la realidad cultural de los países donde se hablan estas lenguas, ampliando horizontes y oportunidades de futuro para el alumnado jiennense".