La Junta de Andalucía niega que personal del SAS haga operaciones quirúrgicas en la privada: "No hay autoconcierto"

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha asegurado este miércoles en comisión parlamentaria que los centros sanitarios privados no recurren al modelo de 'autoconcierto' --asistencia que prestan los propios profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para reducir la lista de espera--, remarcando que esa figura solo se realiza "en hospitales y medios propios", en respuesta a la pregunta oral formulada por la socialista María Ángeles Prieto acerca de si personal del SAS realiza intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas.

En este sentido, Prieto ha recriminado a la consejera que "hay testimonios de muchos pacientes" que son informados de que, "aunque vayan a la clínica privada, los van a operar los propios equipos del Virgen del Rocío (Sevilla)".

"Aunque nosotros sabemos que esa modalidad no existe, la del 'autoconcierto' en clínicas privadas, que no es legal, se lo pregunto porque ustedes son muy dados a saltarse la ley", ha trasladado la representante del PSOE. Además, le ha demandado a Hernández porqué no se realizan operaciones quirúrgicas por la tarde en los hospitales del SAS, marco en el que ha afeado que la actividad de quirófano "es muy limitada y en algunos hospitales es cero", recriminando que porqué "se derivan sistemáticamente" a los pacientes a la privada.

"Las salas de espera están vacías", mientras que "las clínicas privadas se trabaja mañana, tarde y noche"; "en la privada no faltan médicos, en el SAS sí, y faltan porque ustedes provocan que falten con sus contratos de un mes", ha criticado Prieto, recalcando que las listas de espera "las provocan la falta de profesionales".

En respuesta a estas afirmaciones, la titular de Salud ha indicado que la media de intervenciones quirúrgicas realizadas en enero y febrero en Andalucía ha sido de 1.233, y ha detallado que el 85% de ellas se han hecho en hospitales públicos, y el 15% en centros privados. "No diga que no se opera por la tarde, porque está diciendo que los profesionales sanitarios del sistema público no están trabajando", ha afirmado.

Asimismo, Hernández ha precisado que la actividad realizada por parte del SAS ha permitido reducir la lista de espera de pacientes fuera de plazo en un 47-59%: "hemos pasado de más de 53.000 que había a 27.000 pacientes; seguimos trabajando en mejorar las listas de espera, en disminuir, debido a que nunca van a quedar a cero", ha subrayado.

En esta línea, la consejera de Salud ha apuntado para llevar a cabo esta reducción hay que procurar que las salidas sean mayores que las entradas en las listas de espera. No obstante, ha señalado que un factor influyente es el envejecimiento progresivo de la población, debido a que así se requiere de más intervenciones quirúrgicas.