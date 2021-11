La Junta de Andalucía "no va a cesar en su intento de acordar" el presupuesto con todos los grupos y "sin líneas rojas"

JAÉN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha asegurado que la Junta de Andalucía "no va a cesar en su intento de llegar a un acuerdo" sobre el presupuesto de 2022 con todas las formaciones políticas, sin excepción", y "sin líneas rojas a ninguna".

Así lo ha indicado este viernes en Jaén y a preguntas de los periodistas sobre la negociación de las citadas cuentas después de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, haya advertido de que actualmente ve más cerca la posibilidad de registrar una enmienda a la totalidad a un proyecto de presupuesto "claramente inflado" y en el que la Junta "no se ha movido", de forma que "el mismo que quieren que les guste a VOX" y que apoye los socialistas.

Tras recordar que se han "sentado con PSOE, Adelante Andalucía y Vox", ha añadido que en los tres últimos han cerrado los presupuestos con Vox y este partido "en ningún momento" lo condicionó a que el Gobierno autonómico se pudiera sentar con el PSOE o Adelante Andalucía.

"Por eso me cuesta entender y conociendo al alcalde de Sevilla... Seguro que hay algo más en esa explicación, no creo que haya sido que ha hecho una línea roja. Y no lo creo porque si coge las propuestas de resolución de esta semana Vox ha votado propuestas del PSOE y el PSOE ha votado propuestas de Vox. No entiendo qué diferencia puede haber en un presupuesto a lo que es una política de futuro, si esto es más concreto", ha afirmado.

Al hilo, el consejero ha reiterado que no se habla "de ideología" en las cuentas y se contempla "lo que ha pedido todo el mundo", inversión fundamentalmente para los servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y políticas sociales.

Bravo, que ha apuntado que han "contestado con 128 folios a las peticiones que nos hacían", ha defendido que "es el momento de las personas" y no de las tensiones". De ahí que haya insistido en que hay "mano tendida" desde que empezó la legislatura, con diálogo, aceptación de enmiendas o entrega de documentación, ya que "no hay nada que esconder".

"No voy a criticar a nadie. No lo voy a hacer aunque nos voten en contra. Pero que quede claro que este Gobierno no va a cesar en su intento de llegar a un acuerdo con todas las formaciones políticas, sin excepción, sin líneas rojas a ninguna", ha subrayado.

Ha destacado que "es el presupuesto cien por cien para que todas las formaciones lo puedan votar" y ha añadido que Espadas tiene su "firme disposición" para negociar e intentar cerrar acuerdos "cuando ellos quieran". Una posición que, según ha agregado, no es nueva y, de hecho, ha "estado sentado" con el PSOE para analizar sus propuestas en "tres reuniones y una llamada bastante larga".

"Seguimos en ese análisis de intentar ver en qué puntos nos podemos encontrar", ha manifestado, no sin pedir a los grupos parlamentarios que piensen en lo mejor para los andaluces. En este sentido, ha precisado que "no se está pidiendo ni siquiera que voten a favor" y "con una abstención" sería suficiente.

El titular de Hacienda ha explicado que, de no salir adelante las cuentas, el 1 de enero se prorrogarían las actuales, de modo que "eso no es un problema". No obstante, "es necesario" el nuevo presupuesto "porque hay 5.899 millones de fondos europeos" y, además, porque llevaría a una "incertidumbre que puede frenar la inversión"

"Por eso es importante mantener el calendario electoral a octubre-noviembre de 2022 y, en segundo lugar, por el bien de todos, de la sanidad, la educación, las políticas sociales, también del resto... Hacer todo lo posible para tener los presupuestos", ha recalcado.