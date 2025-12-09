La Junta anima a incidir en la "prevención y sensibilización" tras la confirmación del crimen machista en El Viso

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios de comunicación en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia de la mujer de 30 años asesinada este sábado 6 de diciembre en El Viso del Alcor (Sevilla) que ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

De esta manera, el presidente autonómico ha afirmado a través de sus canales oficiales que "la violencia machista sigue causando un profundo dolor" y ha animado a que "todos incidamos en la prevención, la sensibilización y en denunciar ante cualquier indicio, abuso o humillación".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado el último asesinato machista y, tras trasladar su pésame a familiares y amigos, ha incidido en que "la erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea de Estado, en la que este Gobierno trabaja de forma continuada y comprometida desde el origen", fomentando actitudes cotidianas desde la base del respeto, la educación en igualdad y atención y protección a quien denuncia, "que se ve complementada con la firmeza de quienes aplica la ley".

Pero esta lucha, ha continuado, "debe ser tarea de todos, de cada persona, comunidad o institución y entre todos librar esta lucha con la visión puesta en quienes necesitan de nuestra acción permanente y comprometida para ayudarles a vivir en plenitud de derechos". "Con ellas debemos estar todos a una", ha apostillado.

También, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz los crímenes que elevan a catorce las víctimas por violencia de género en Andalucía en 2025 y a 44 en España en el ámbito de la pareja o expareja, y ha mostrado su "dolor e indignación" ante este nuevo caso de violencia machista.

Así, ha transmitido, en su nombre y en el de todo el Gobierno andaluz, su "más enérgica condena" y ha trasladado sus condolencias a la familia y personas allegadas.

La consejera ha enmarcado que los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas y sus familias las 24 horas y los 365 días. Asimismo, ha llamado a las víctimas y sus entornos a "no minimizar las señales de alarma ante la violencia de género y ha pedido que "ante la primera sospecha se acuda a las fuerzas de seguridad, los servicios especializados o los tribunales de Justicia".

La responsable andaluza ha mostrado su "tristeza y rabia" ante este nuevo caso que "nos muestra cruelmente que la violencia de género existe". Además, ha subrayado "la necesidad de combatir esta lacra social desde la unidad de las instituciones, las fuerzas políticas y toda la sociedad para que las víctimas se sientan acompañadas".

López ha adelantado que se ha activado el servicio de apoyo psicológico en crisis del Instituto Andaluz de la Mujer para ayudar a la familia a afrontar "esta terrible situación".

Este recurso gratuito se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con la finalidad de prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura.

En la actualidad, Andalucía acumula 281 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.339 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 498 menores de edad huérfanos desde 2013, 101 en Andalucía.

Se trata así de la mujer asesinada por violencia de género número catorce en lo que llevamos de 2025.

De esta manera, el Ministerio ha elevado a 43 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.338 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con catorce casos. Le sigue Madrid con cuatro; Asturias, Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana, con tres; Canarias, Galicia y Murcia, con dos; y Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja y País Vasco, con uno cada una.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 30 años, asesinada presuntamente por un hombre de 35 años con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.

La víctima confirmada es la primera asesinada por violencia de género en diciembre.

Al respecto de este suceso, el cadáver de la mujer fue hallado el pasado sábado 6 de diciembre en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor tras un aviso de incendio, tras lo cual la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años.

Los agentes del Instituto Armado localizaron el cadáver de la mujer tras un aviso por incendio en una vivienda de El Viso del Alcor y la víctima presentaba "signos compatibles con violencia por arma blanca".

La víctima no se encontraba inscrita en el sistema Viogen, mientras que el agresor sí figuraba en él pero por una relación anterior con otra mujer, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Además, la subdelegación del Gobierno en Sevilla ha señalado que el presunto agresor se encuentra en regimen hospitalario, al tiempo que ha añadido que permanecerán "pendientes de resolución judicial para actuar en consecuencia".