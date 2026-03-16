Moreno ofrece "moderación y seriedad" ante las andaluzas tras el "castigo" en Castilla y León a quienes "bloquean"

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), en el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, en Madrid (Foto de archivo). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas previstas para esta primavera, y tras ver cómo los ciudadanos "penalizan y castigan" a partidos que "bloquean", algo que, en su opinión, se acaba de ver en las elecciones celebradas este pasado domingo en Castilla y León, en las que el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha revalidado victoria con 33 procuradores, dos más de los conseguidos en la anterior cita electoral de 2022.

Durante su intervención en la inauguración del VI Foro Económico Español en Andalucía, que organiza el diario digital 'El Español' en Sevilla, el presidente de la Junta ha aludido a las elecciones de Castilla y León de este domingo, así como a las próximas andaluzas, que aún están pendientes de fecha concreta.

Moreno ha comenzado su intervención precisamente aludiendo a esa cuestión y descartando que este mismo lunes fuera a decretar la convocatoria electoral en Andalucía para, en ese caso, el próximo 10 de mayo. "Lo siento, no va a ser así", ha comentado con sorna después de que al ser presentado para participar en este foro se le pidiera que diera alguna noticia en su intervención.

Posteriormente, el presidente de la Junta y del PP-A ha reivindicado el diálogo como "la vía más fructífera en términos económicos, sociales y políticos para que una sociedad avance", y ha defendido que "practicarla es sumamente rentable para las sociedades modernas".

Moreno ha sostenido que "los ciudadanos quieren gobiernos que gobiernen, y partidos leales a los intereses de los ciudadanos", así como "partidos que no bloqueen, y lo acabamos de ver en Castilla y León", ha añadido para subrayar que "los ciudadanos penalizan a aquellos que no son partidos serios" ni están "comprometidos con el interés general de los ciudadanos".

En esa línea, ha manifestado que "no tiene sentido para ningún ciudadano que vote legítimamente con toda la ilusión a una fuerza política" y que "esa fuerza política no utilice esa voluntad" del ciudadano "para la conformación de un gobierno", porque "al final, cuando un ciudadano te da su voto", es "para construir, no para destruir", según ha abundado el presidente, quien ha manifestado que "construir" se puede traducir en que, "si tienes que formalizar un gobierno", hay que hacerlo.

Y en ese punto ha aludido a las elecciones del pasado 21 de diciembre en Extremadura en las que venció el PP de María Guardiola sin mayoría absoluta, sobre las que Moreno ha comentado que "no puede ser natural" que, desde aquella fecha, "estemos esperando al mes de mayo para un debate de investidura, para ver si definitivamente ese gobierno arranca, o por el contrario nos vamos a otras elecciones que probablemente serían después del verano".

Moreno ha remarcado que los partidos políticos no deben "paralizar las administraciones", y en esa línea ha incidido en señalar que "cuando no se actúa de una manera seria, de una manera rigurosa, de una manera respetuosa con tu votante, al final tu votante termina por alejarse, abandonarte o castigarte".

FELICITACIÓN A MAÑUECO Y AL CANDIDATO DEL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

El líder del PP andaluz ha opinado que "en Castilla y León se ha premiado el liderazgo de un presidente serio", en alusión a Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha bromeado apostillando que "algunos dicen" que es "extremadamente serio". "Pero bueno, cada uno es como es", y el dirigente autonómico del PP de allí "es de Castilla y León, tampoco vamos a pedir peras al olmo", ha comentado Moreno entre risas y antes de añadir que "los castellanos y leoneses son gente muy recia y trabajadora, gente maravillosa" que él ha tenido "la suerte de conocer", según ha subrayado.

Por ello, Moreno ha querido felicitar a Mañueco por su victoria, y a sus "compañeros del Partido Popular de Castilla y León, y también, ¿por qué no?, al candidato del PSOE", Carlos Martínez, "porque ha mejorado sus resultados por encima de las expectativas", según ha destacado el presidente andaluz, que ha considerado que era "razonable también indicarlo" así este lunes, y que era una cuestión que "debe servir para una reflexión en muchos lugares, también en Ferraz --en alusión a la dirección federal del PSOE-- y en Moncloa", en referencia al Gobierno central, ha opinado el presidente del PP-A.

En ese punto, ha agregado que "en Andalucía nos reafirmamos en lo que creemos, moderación, seriedad y cercanía con los ciudadanos", que es en lo que se sustenta la denominada 'Vía Andaluza', según ha añadido para subrayar que esa es la manera "propia" de enfrentarse "a los problemas" y de "avanzar desde el sur".

Al respecto, Moreno ha reivindicado que "por primera vez en Andalucía no tenemos que copiar a nadie, no tenemos que ir por detrás de nadie", y son los andaluces los que plantean su "propia vía, modelo de solución y propuestas a futuro", y "eso es exactamente lo que creo que mejora Andalucía", ha zanjado el presidente de la Junta.