La Junta apela a la concienciación y pide "denunciar con unidad y sin politización" tras el crimen machista en Olvera

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia de la mujer de 58 años asesinada este domingo en Olvera (Cádiz) que ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

De esta manera, el presidente autonómico ha afirmado a través de sus canales oficiales estar "desolados por un nuevo asesinato machista. No podemos normalizar esto ni mirar hacia otro lado", al tiempo que ha añadido que "todos tenemos que apelar a la concienciación, denunciar y seguir apoyando a las víctimas. Con unidad y sin politización".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado el último asesinato machista y, tras trasladar su pésame a familiares y amigos, ha subrayado que "la implicación de todas las instituciones es imprescindible para articular una respuesta eficar y humana frente a esta lacrea social".

Y en esta lucha, ha continuado, "no cabe la indiferencia ante esta realidad, porque la violencia machista nos interpela a todos. Cada vida perdida nos obliga a reforzar nuestro compromiso y a seguir trabajando de manera coordinada".

Asimismo, el delegado ha insistido en que "es fundamental que las propias víctimas y, cuando ello no sea posible, su entorno más cercano, familiares o vecinos, pongan en conocimiento cualquier situación de riesgo, para que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan activar medidas de vigilancia y protección sobre las mujeres que sufren esta violencia", al tiempo que ha añadido que "resulta esencial que la sociedad, las instituciones y las administraciones actuemos de manera coordinada para combatir y erradicar la violencia de género".

También, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el crimen que eleva a dos las víctimas por violencia de género en Andalucía en 2026 y a tres en España en el ámbito de la pareja o expareja, y ha mostrado su "condena y absoluta tristeza" ante este nuevo caso de violencia machista.

Así, ha transmitido, en su nombre y en el del Gobierno andaluz, "su repulsa, condolencias y apoyo" a la familia y allegados de la víctima.

La consejera ha enmarcado que los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas las 24 horas del día y los 365 días.

Además, la consejera ha hecho un llamamiento a la unidad y la coordinación entre las distintas administraciones para hacer frente a esta lacra social. Asimismo, ha pedido la implicación de toda la sociedad porque "la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y, por tanto, su erradicación depende de cada persona, tantos hombres como mujeres". "El silencio nos hace cómplices de los cobardes maltratadores", ha remarcado.

En la actualidad, Andalucía acumula 283 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.344 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 506 menores de edad huérfanos desde 2013, 101 en Andalucía.

Se trata así de la segunda mujer asesinada por violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de 2025.

De esta manera, a nivel nacional el Ministerio ha elevado a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.344 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con dos casos. Le sigue Canarias con uno.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 58 años, asesinada presuntamente por su cónyuge de 60 años y que se encuentra detenido.

Al respecto de este suceso, el cadáver de la mujer fue hallado el pasado domingo tras recibir la Guardia Civil un aviso del Servicio de Emergencias 112, confirmando los hechos y localizando a su cónyuge.

El matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.