Canal Sur televisará seis corridas de la Feria de Sevilla y el Domingo de Resurrección en La Maestranza con Morante

Canal Sur televisará seis corridas de toros de la Feria de Sevilla y el Domingo de Resurrección en La Maestranza con Morante. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes durante un acto celebrado en el Palacio de San Telmo que Canal Sur Televisión retransmitirá seis festejos taurinos de la Feria de Sevilla de esta primavera y que, por primera vez, va a televisar la tradicional corrida del Domingo de Resurrección del 5 de abril en La Maestranza con un cartel compuesto por los diestros Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda con la ganadería Garcigrande.

Antonio Sanz ha asegurado que "Canal Sur, la televisión pública de Andalucía, la de todos, da un paso más y este año hará un despliegue, sin precedentes, al retransmitir 6 corridas del ciclo taurino de la Feria de Abril de Sevilla (el doble del año pasado); y la corrida del Domingo de Resurrección, el próximo 5 de abril". Para Sanz es "una excelente noticia, ya que las cámaras de Canal Sur repiten un año más en la Maestranza tras más una década de ausencia y además lo hacen ampliando la cobertura, con más horas, dando así respuesta a una cada vez más pujante audiencia taurina, después del rotundo éxito que se alcanzó el año pasado.

El consejero considera que "Canal Sur es la mejor ventana de difusión y promoción de la tauromaquia. Las retransmisiones y la información taurina representan una manifestación cultural estrechamente relacionada con Andalucía". "Así, durante el pasado año emitió 53 festejos (dos más que el año pasado)"

Antonio Sanz también se ha referido a las audiencias obtenidas por la televisión pública de Andalucía. "Sólo en la retransmisión de las tres corridas de la Feria de Abril de 2025, se logró un 18,6% de cuota de pantalla. O lo que es lo mismo: más de 1,2 millones de andaluces siguieron estas corridas en directo en Canal Sur TV. En cuanto a la audiencia digital, estas tres corridas del año pasado, superaron las 138.000 visualizaciones en Canal Sur Más. Y más de 243.000 personas se registraron en el canal de Youtube. De todas ellas, más del 20% de las visualizaciones fueron de fuera de España: de Francia, Portugal o Alemania; y de México, EEUU, Colombia o Venezuela".

El consejero de Presidencia ha querido agradecer también a todas las partes implicadas su contribución para renovar y ampliar este acuerdo; que, por supuesto, supone una nueva apuesta de la Junta de Andalucía por la cultura, la tauromaquia y el fomento de la fiesta en su máxima expresión.

Los carteles que Canal Sur Televisión retransmitirá son el viernes 17 de abril con Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado, con reses de Domingo Hernández; el sábado 18 de abril con Manuel Escribano, Borja Jiménez con toros de Victorino; el lunes 20 de abril con Morante, Borja Jiménez y Tomás Rufo con la ganadería Matilla; el viernes 24 de abril con Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado con reses de Juan Pedro Domecq; el sábado 25 de abril con El Cid, Samuel Jiménez Fortes y José Garrido con toros de La Quinta; y el domingo 26 de abril con las figuras Manuel Escribano, Pepe Moral y Román con la ganadería de Miura.

Además de estas corridas, como ha comentado Juande Mellado, director general de Canal Sur Radio y Televisión, Canal Sur tiene una completa programación taurina por delante, destacando el Circuito de Novilladas de Andalucía y los ciclos de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas "Pedro Romero", así como diferentes festejos por toda Andalucía durante este 2026.

El consejero ha estado acompañado en el acto por Tomás Burgos, viceconsejero de la Presidencia; David Gil, secretario general de Interior; José María Garzón, empresario de La Maestranza y propietario de Lances del Futuro; Juande Mellado, director general de Canal Sur; Enrique Romero, jefe de retransmisiones taurinas de Canal Sur; Ana Romero, expresidenta de la plaza de toros de la Malagueta; y Francisco Ruiz Miguel, extorero y comentarista taurino de Canal Sur TV.