Junta apela a su "contrato" con los andaluces para agotar la legislatura y pide a Montero que "le pare los pies" a Illa

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha despedido este lunes el curso político hasta su reanudación en septiembre tras el paréntesis que impone las vacaciones de agosto con dos grandes mensajes políticos.

Por un lado, la idea de agotar la legislatura en tanto que compromiso con los andaluces, y de otra, las críticas hacia el Gobierno por su negociación de los recursos comunes en el modelo de financiación.

"Nosotros seguiremos a lo nuestro, cumpliendo, completando de aquí a final de legislatura nuestro contrato con los andaluces", ha afirmado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, por cuanto ha blandido que "así se toma, Juanma Moreno, sus promesas y sus palabras, como un contrato con el pueblo andaluz".

España ha contrapuesto "una estabilidad parlamentaria que nos permite sacar adelante cualquier proyecto, cualquier decreto" frente al Gobierno de la Nación, del que ha recordado que carece de Presupuestos para 2026 y se duda si los presentará, para afirmar que atiende "a los problemas de los socios, no a los problemas de los ciudadanos" y por ello "sobrevive en el poder sin ninguna capacidad ejecutiva", antes de proclamar que "no hay rumbo, no hay futuro".

Junto al deseo de acabar la legislatura y con ello que las elecciones al Parlamento de Andalucía fueran en junio de 2026, la destinataria del otro gran mensaje del Gobierno andaluz ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

España le ha pedido a Montero que "le pare los pies al señor Illa y a Esquerra", en referencia al acuerdo entre el PSC y ERC sobre la financiación diferenciada para Cataluña. "Desde el Gobierno andaluz no aceptamos el cupo catalán, ni ahora ni en 2028, como dicen ahora", ha afirmado la consejera y portavoz.

"Nos vamos de vacaciones con la satisfacción del deber cumplido", ha proclamado Carolina España.

Ha afirmado que "no es cierto" como dice Montero de que "mientras que haya un Gobierno socialista no va a haber territorios discriminados" al señalar que "esta ministra es la que más ha perjudicado a Andalucía".

Y ante la afirmación de que permanecerá en el Ministerio de Hacienda hasta el inicio de la campaña de las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía, España ha dicho que "le ponemos algunos deberes a la señora Montero y al Gobierno en general para este verano".

De entrada ha pedido la convocatoria en septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de interlocución entre el Gobierno y las comunidades autónomas, del que ha dicho que "lo que tendrían que haber hecho en julio", de manera que sirve para que "nos digan para cuándo un nuevo sistema de financiación autonómico para todos".

Otra de las tareas impuestas a Montero ha sido llevar a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, que ha situado para "romper esa incertidumbre en la que está este país".

"Y también le pedimos que no vuelva a sacar pecho por darle a Andalucía lo que es de Andalucía, lo que nos corresponde porque son los impuestos que se pagan en Andalucía", ha dicho la consejera y portavoz en alusión a la comunicación de las entregas a cuenta para 2026, que el Gobierno cifra en más de 30.000 millones, además de una actualización de las entregas a cuenta de 2024.

"Me estoy refiriendo a las entregas a cuenta, que un año más llegan tarde", ha afirmado España.

"Si de verdad quiere hacer algo productivo por nuestra tierra, que tire de chequera y nos pague los 1.522 millones de euros que nos debe cada año", ha dicho la consejera y portavoz sobre la financiación autonómica.

"No le faltan tareas a la señora Montero y al Gobierno de España con Andalucía", ha afirmado, mientras ha defendido que "seguiremos trabajando para mejorar la vida de los andaluces, seguir transformando nuestra tierra". A estos dos grandes mensajes ha sumado un discurso de balance en sanidad, educación y dependencia.