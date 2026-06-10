Junta apela a la "discreción" de las reuniones entre PP-A y Vox y espera un acuerdo "sensato, legal y justo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 10 de junio de - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, ha apelado este miércoles a la "discreción" de las reuniones que mantengan sendas delegaciones de PP-A y Vox de cara al arranque de la nueva legislatura y la gobernabilidad de Andalucía, y ha confiado en que el posible acuerdo que se alcance sea "sensato, legal y justo".

Así se ha pronunciado España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, tras varias preguntas de los periodistas sobre el contenido de la reunión que el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y otros miembros del partido, mantuvieron ayer con dirigentes de Vox, entre ellos Manuel Gavira, en la sede del Parlamento para intentar llegar a un acuerdo sobre la gobernabilidad de Andalucía.

"El objetivo es muy claro, darle a Andalucía un gobierno solvente porque ese fue el mandato que salió de las urnas", según España, quien ha recalcado que está "claro que los andaluces quieren un gobierno de Juanma Moreno y que las circunstancias aquí en nuestra tierra son muy diferentes al resto de comunidades autónomas".

Ha insistido en la necesidad de que Andalucía tenga "una legislatura de estabilidad, porque la estabilidad ha sentado bien" a esta tierra y ha querido dejar claro que el PP-A --que, con 53 escaños obtenidos en las elecciones del pasado 17 de mayo, se quedó a dos de la mayoría absoluta-- afronta esta nueva etapa "con sensatez, con serenidad, con diálogo y con mesura", sin buscar "divisiones", sino un "proyecto de convivencia y de unidad".

"Está claro que también vamos a gobernar con diálogo", ha agregado Carolina España, quien ha indicado que el PP-A ha estado dispuesto a hablar con todas las formaciones políticas, pero los partidos de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se "autoexcluyeron de ese diálogo" y de la posibilidad "de abstenerse para la investidura de Juanma Moreno".

Ese diálogo se ha iniciado con Vox con la disposición a llegar a un "acuerdo", según Carolina España, quien ha destacado que la primera reunión celebrada ayer, con la presencia de Juanma Moreno, fue "cordial, sincera, y se habló con claridad y con sinceridad".

Ha querido poner el acento en que, en cualquier negociación, "se necesita discreción e ir paso a paso", de manera que ha pedido a los medios de comunicación "tranquilidad" y "serenidad" porque cuando se alcance un "acuerdo", se informará de él. "No podemos ir contando detalle a detalle de la negociación", ha apuntado Carolina España, reiterando la disposición a "llegar a un acuerdo" que se comunicará cuando se alcance.

A la pregunta sobre si el PP-A va a aceptar en un posible acuerdo la "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos con PP en otras comunidades, la portavoz en funciones del Gobierno andaluz ha señalado que esperan que el acuerdo que se alcance sea "sensato, legal y justo".

Ha querido apuntar también que el PP ha ganado en Andalucía con una mayoría muy importante, faltando sólo dos escaños para la mayoría absoluta, mientras que en otras comunidades, el PP se ha quedado más lejos de la misma.