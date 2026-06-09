Moreno mantiene su primera reunión con Vox tras el 17M para un "posible acuerdo de gobernabilidad" en Andalucía

Archivo - Juanma Moreno y Manuel Gavira (d), durante una reunión el 23 de septiembre de 2024, en Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha mantenido este martes, 9 de junio, su primera reunión con Vox tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A fue la fuerza más votada, pero con 53 escaños se quedó a dos de revalidar la mayoría absoluta que conquistó en los anteriores comicios de 2022.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del PP-A, la reunión con Vox se ha celebrado este martes en el Parlamento para "abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía"

Han asistido representantes del PP de Andalucía y de Vox. Tras el encuentro, "que se ha desarrollado en un clima de cordialidad", según las mismas fuentes, ambas partes se han emplazado a "seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo".

Esta primera toma de contacto entre el presidente del PP-A y Vox --representado por su portavoz, Manuel Gavira-- se ha celebrado en el despacho del líder 'popular' en la Cámara autonómica, y se produce a dos días de la sesión de constitución del Parlamento de la XIII legislatura, que está convocada para este jueves, 11 de junio, a las 12,00 horas.